Feijóo excluirá al PP de Llorca de la primera ronda de congresos autonómicos

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá el ciclo de congresos regionales del partido tras las elecciones andaluzas de este 17 de mayo. Al día siguiente, en el habitual comité de dirección posterior a cada cita electoral, Génova aprobará la convocatoria de varios de estos procesos. No está previsto que entre ellos se active el cónclave del PP de la C. Valenciana, pendiente desde hace más de un año, que apunta a continuar en el congelador al menos hasta otoño, según ha podido saber Levante-EMV de varias fuentes populares.

Pese al sentir general en el PPCV, favorable al congreso, la cúpula nacional del partido todavía no ha tomado una decisión sobre si dar voz a las bases u oficializar desde Madrid la candidatura del actual president, Juanfran Pérez Llorca. Por ahora parece claro que no irá en ese primer turno, lo que no está decidido es si habrá proceso orgánico tras el verano o si Génova optará por elevar a Llorca sin consultar a la militancia, movimiento que no está descartado a estas alturas y que podría generar importantes réplicas en territorio valenciano.

Las dudas siguen en los despachos de Génova, mientras cada vez más sectores del PPCV reclaman --algunos en público, otros en privado-- la celebración del cónclave que tocaba en 2025 y que serviría para acabar con la interinidad actual y oficializar al aspirante a la Generalitat, puesto aún vacante. De ahí que Llorca no pudiera ofrecer garantías sobre esa hoja de ruta a sus líderes provinciales en su reunión de hace 15 días.

La dirección nacional, de momento, ha optado por activar estos procesos por fases, en función de su posible conflictividad. Primero se convocarán los congresos "claros", de aclamación, donde deben confirmarse líderes "ya consolidados" y que previsiblemente no tendrán rival, según explican fuentes del partido. Ahí no entra el PP valenciano. Son principalmente aquellos territorios que acaban de pasar por las urnas en el reciente ciclo electoral: Aragón, Extremadura y Castilla y León. También podría incluirse el del PP catalán, atascado desde hace años, para elevar a Alejandro Fernández. Todos ellos se celebrarían antes de verano.

Juanfran Pérez Llorca y Alberto Feijóo en un acto del pasado enero / DIEGO AITOR SAN JOSÉ

La sombra de Camps

El PPCV, donde el expresident Francisco Camps ya ha armado una candidatura alternativa y a quien un nuevo aplazamiento podría dar alas en su batalla, no estará en ese grupo aventajado como quería Llorca. Y habrá que ver si entra en el segundo grupo. "No convocar el congreso subrayaría una excepcionalidad valenciana", admite un miembro del partido sobre el golpe que supondría para el actual president, que aspira a recibir esa luz verde de Génova para legitimarse ante la militancia y cerrar el paso a 'outsiders' como Francisco Camps.

Detrás de la indefinición de Feijóo emerge precisamente la sombra del expresident y el miedo latente a que pueda arañar un grado de apoyos que visibilicen cierta fractura interna. Este escenario no se contempla en la C. Valenciana, donde algunos creen que Camps no llegará ni a presentarse, pero inquieta en Madrid. Con todo, el argumentario que va deslizándose desde la dirección nacional para justificar el aplazamiento pasará por la necesidad de mantener al partido centrado en la reconstrucción de la dana, pese a que la emergencia está en segundo plano de la actividad ordinaria del Consell en los últimos meses.

Otoño...o dedazo

Feijóo ha abierto consultas desde hace semanas con personas de su confianza y conocedoras de la realidad valenciana en busca de asesoría. Algunas voces restan importancia a un posible ‘dedazo’. Abogan por no agitar unas aguas que bajan relativamente tranquilas tras año y medio de viacrucis de Mazón. En caso de congreso, además del liderazgo habría que discutir cuotas de poder, un asunto siempre delicado, recuerdan estas fuentes. Admiten además que a la dirección nacional, siempre “prudente” cuando hay congresos con disputa, le genera inquietud el elemento Camps.

Valencia. VLC. Paco Camps en rueda de prensa sobre el congreso del PPCV / Miguel Ángel Montesinos / LEV

La opción de mantener el cónclave en el congelador, en cambio, no está exenta de riesgos en el ámbito de la C. Valenciana. Una designación teledirigida podría molestar en algunas familias populares que dieron apoyo a Llorca para la sucesión de Mazón pero que confiaban en un congreso con el que renovar cuadros y ganar cuota de poder, ante un reparto actual que consideran desequilibrado.

Algunos cargos incluso han amagado últimamente con dar un paso al frente y reclamarlo en primera persona. Además, la ausencia de congreso autonómico impide celebrar los provinciales y locales, que van en cascada. Y luego está Camps, convertido en verso libre y que podría levantarse en armas en caso de que no hubiera proceso orgánico, un escenario que hasta el momento se ha negado a contemplar. "No puede no haberlo", decía hace escasos días.

La pacificación de Llorca, ¿insuficiente para Feijóo?

Además de la reacción de las bases valencianas y de remarcar la provisionalidad del PPCV, el aplazamiento podría enviar un mensaje de falta de confianza en Llorca. El presient lidera de forma interina el partido en la C. Valenciana desde finales de 2025, cuando Génova dio carpetazo a la sucesión de Carlos Mazón a través de una gestora a cuyo frente situó al de Finestrat. Antes había sido ungido por Feijóo como candidato a la investidura, que ató gracias a un acuerdo con Vox que evitó el adelanto electoral. María José Catalá, siempre bien valorada en la dirección nacional, estuvo en esas quinielas pero su destino parece València, especialmente tras la irrupción de Mónica Oltra en esa batalla.

Desde su llegada al Palau, Llorca ha rebajado la tensión social tras el asfixiante año postdana y pese a lidiar con varias patatas calientes, resiste en las encuestas, que al final es lo que mira Génova. Estos días incluso ultima unos presupuestos que le reforzarían como gestor, y también como aliado de Vox.

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Parece consolidado como la apuesta definitiva de Feijóo, descartada como parece la vía Catalá. "Es una opción obligada", señala una fuente de Génova contraria a mover a la alcaldesa de València y que admite cierta falta de alternativas. El bajo grado de conocimiento sería el único hándicap de Llorca, pero hay margen de mejora. De hecho, su equipo ya combate ese déficit con vallas promocionales y otras acciones como publicidad en redes o buzoneos. Un bagaje que no parece suficiente para convencer al líder nacional.