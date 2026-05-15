Trapero admite ante los sindicatos de Mossos que se deben actualizar protocolos "obsoletos" para recabar información

El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, junto con el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, y el responsable de la Comisaría General de Información Carlos Hernández, se han reunido este viernes con representantes de los sindicatos de Mossos para analizar la polémica generada por la infiltración en Barcelona de dos agentes en una asamblea de docentes que preparaban las movilizaciones por la huelga que han realizado esta semana.

En este encuentro los responsables de Interior y de Mossos han dejado claro que los policías cumplieron órdenes encomendadas dentro de las funciones policiales que tienen, y que son garantistas al estar sujetas a la normativa, según han explicado fuentes sindicales a este diario. Además, desde Interior han asegurado que existe un proceso administrativo interno para determinar qué ocurrió con las directrices que recibieron las policías y que hasta finalizarlo no se verá si se toman decisiones o no.

Pese a esto Trapero ha remarcado en la reunión que se deben revisar algunos protocolos que están "obsoletos" y "desactualizados" para recabar información ante movilizaciones sociales, ya que los agentes se deben adaptar a la realidad actual. También Esquius ha destacado que estas intervenciones deben revisarse si "socialmente no se entienden" y ha recordado el contexto político y de movilizaciones en que se produjeron las infiltraciones.

Sintonía sindical

De esta forma, desde Mossos se quiere trabajar para mejorar en este ámbito, aunque se ha remarcado que se ha actuado siempre dentro de la legalidad. Por su parte, los representantes de SAP-ME han expresado que hay "sintonía" con los mandos del cuerpo en este ámbito y por eso se está a favor de reforzar cualquier operativa que de seguridad a los agentes en sus intervenciones diarias. También han destacado la importancia de las explicaciones que la consellera Núria Parlon dio en el Parlament.

Por su parte, el sindicato USPAC ha recordado que los agentes deben tener herramientas, formación y material para salir a la calle a diario y han defendido el uso de las infiltraciones, si son necesarias, para recabar información. Pese a esto admiten que también se deben buscar otras fórmulas, como la mediación, para acercarse a las organizaciones que convocan movilizaciones. El sindicato considera "innecesarias" las disculpas de Parlon en el Parlament.

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También han estado presentes representantes de Comisiones Obreras que han comparado el acuerdo laboral conseguido en Mossos hace unos meses con el que negocian con Educación los docentes, según han explicado fuentes conocedoras del encuentro.