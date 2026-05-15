El PP pone el foco de la comisión de los bonos en la Diputación de Alicante en alcaldes socialistas tras proteger a Baño en una comparecencia a puerta cerrada y sin preguntas

De proteger al presidente de la Cámara de Comercio a poner el foco en el PSOE. Después de una comparecencia de Carlos Baño marcada por su negativa a responder a la oposición, el plante del PSOE y las críticas a la “defensa activa” del PP hacia el presidente de la Cámara y de Facpyme, la comisión de la Diputación sobre los bono comercio sentará ahora a cuatro alcaldes o exalcaldes socialistas. El movimiento desplaza el debate hacia los ayuntamientos que participaron en las campañas mientras la oposición intenta devolverlo a la estructura que gestionó los programas y al origen político del modelo.

La convocatoria incluye las comparecencias de Vicente Arques, alcalde de l’Alfàs del Pi y actual portavoz socialista en la Diputación; Rubén Alfaro, alcalde de Elda y secretario general provincial del PSOE; Toni Francés, alcalde de Alcoy y exportavoz socialista en la institución provincial; y Carlos González, alcalde de Elche durante el mandato 2019-2023. Los cuatro comparecerán en una sesión que llega apenas unos días después de que Baño acudiera a la comisión a puerta cerrada, leyera un discurso propio y evitara someterse a las preguntas de los grupos.

El movimiento desplaza el debate hacia los ayuntamientos mientras la oposición intenta devolverlo a la estructura que gestionó los programas

La oposición salió de aquella sesión con una lectura muy dura. El PSOE se levantó de la reunión al considerar que la comparecencia se había convertido en una “pantomima” y que el PP había permitido a Baño utilizar la comisión para “blanquear” su imagen. Compromís permaneció hasta el final, pero su portavoz, Ximo Perles, sostuvo después que las explicaciones no le convencieron “en absoluto” y acusó al PP de actuar más como defensa de Baño que como grupo interesado en aclarar lo ocurrido. El PP, por su parte, defendió el derecho del compareciente a no responder al estar el asunto judicializado.

Ese precedente marca la sesión del lunes. El PP lleva ahora a la comisión a alcaldes socialistas con peso político en la provincia, varios de ellos vinculados orgánicamente al PSPV o con trayectoria en la propia Diputación. El equipo de gobierno de Toni Pérez abre así una fase centrada en regidores del PSOE después de una comparecencia en la que el principal investigado no contestó a las preguntas sobre la relación entre Diputación, Cámara de Comercio, Facpyme y los ayuntamientos.

Comparecencias

Los socialistas responden con su propia solicitud de comparecencias. De esta forma, piden que se incluya en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria a varios directivos de Facpyme: Josefa Garri, vicepresidenta primera; Vicente Armengol, vicepresidente segundo; Enrique Laura, vicepresidente tercero; y Rosario Tomás, tesorera de la federación. La petición tiene una intención clara tras lo ocurrido con Baño: buscar voces de la organización que, a juicio del PSOE, puedan explicar la gestión sin ampararse en la condición de investigado judicial del presidente de Facpyme.

Además, el PSOE reitera la solicitud de comparecencia de varios cargos institucionales del PP que han intervenido directamente en la gestión de distintas campañas del bono comercio. Entre ellos vuelve a situar a Carlos Mazón, expresidente de la Diputación Provincial de Alicante entre 2019 y 2023 y trabajador en excedencia de la Cámara de Comercio de Alicante. La oposición viene reclamando desde el inicio que Mazón dé explicaciones por la etapa en la que se impulsaron las campañas bajo el paraguas de la institución provincial, pero el PP rechazó su presencia en el plan de trabajo de la comisión.

La lista socialista incluye también a Juanfran Pérez Llorca, exalcalde de Finestrat entre 2015 y 2025 y actual presidente de la Generalitat; Luis Barcala, alcalde de Alicante desde 2018; Juanjo Berenguer, diputado provincial y alcalde de El Campello; José Antonio Bermejo, diputado provincial y concejal de Contratación en Mutxamel entre 2019 y 2023; Loreto Serrano, diputada provincial y alcaldesa de Santa Pola; Jaume Berenguer, alcalde de Onil; y Bernabé Cano, diputado provincial y alcalde de La Nucia. Con esa relación, el PSOE intenta contrarrestar la citación de alcaldes socialistas y llevar de nuevo el foco hacia municipios gobernados por el PP o cargos populares con responsabilidades institucionales durante las campañas.

Guerra de alcaldes

El resultado es una comisión cada vez más atravesada por la guerra de alcaldes. El PP pone el acento en los ayuntamientos socialistas que contrataron o participaron en programas de bono comercio, mientras el PSOE, en cambio, intenta dirigir la investigación hacia Facpyme, la Cámara, los cargos populares y el diseño inicial del sistema desde la Diputación. Entre ambas estrategias queda pendiente la cuestión central: quién decidió el modelo, cómo se extendió por la provincia, qué papel jugaron las entidades intermediarias y qué controles se aplicaron sobre los fondos públicos.

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La investigación judicial, dirigida por el magistrado Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.