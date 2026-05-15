Oltra con Podem y Micó con Bildu y BNG: los actos de Compromís exhiben las diferencias en alianzas

Nadie en Compromís se ha sentado a negociar nada sobre confluencias, alianzas o unidades en la izquierda de cara a las elecciones del próximo año, pero no ha hecho falta reunión alguna para que quedara patente que el camino a recorrer, y sobre todo con quién, es un asunto que agita las aguas en la coalición. Por no hacer falta, no han sido necesarias ni palabras ni expresiones, sino la imagen de la agenda de la semana para que se evidencie que el "frente amplio" que promulga Mónica Oltra no acaba de sincronizar con la prioridad a las formaciones territoriales que reivindica la pata más nacionalista de Més.

Pero vayamos por partes. Oltra continuará este viernes con su agenda de actos vinculados con su campaña de cara a la alcaldía València. Será un evento de apoyo a la flotilla que quiere romper el bloqueo en Cuba y llevar energía solar a un hospital pedriático, un acto propuesto por las organizaciones valencianas de solidaridad con la isla y Open Arms, entidad conocida por su actuación como barco de rescate en el Mediterráneo y que la dirigente valencianista apoyó en sus años al frente del departamento de Servicios Sociales en la Generalitat Valenciana.

Esa relación del pasado es por la que, explican fuentes del entorno de Oltra, ha sido invitada. De ahí que el antetítulo bajo el que aparece citada en el cartel sobre el que se convoca el acto es el de "ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana". Sin embargo, en el acto no estará sola y además de periodistas, músicos y responsables de Open Arms, estará María Teresa Pérez, quien además de ser la coordinadora estatal de la 'Iniciativa rumbo a Cuba' es la líder de Podem en la Comunitat Valenciana.

Fuentes del equipo de la exvicepresidenta como de la dirigente morada sitúan el encuentro "en lo que es": un acto de apoyo a romper el bloqueo en Cuba. "Estamos orgullosos de que la sociedad civil y política de izquierdas en el País Valencià se una para denunciar el bloqueo inhumano contra Cuba", explican fuentes de Podem. Ahora bien, y eso también lo admiten las fuentes consultadas, las interpretaciones políticas están ahí y son inevitables.

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, comparte escenario con otros partidos de nacionalismos periféricos en València sobre la ley de plurilingüismo / Levante-EMV / LEV

Ahí está el llamamiento de Oltra a un "frente amplio" de formaciones de la izquierda y sociedad civil de cara a una campaña a la alcaldía de València. En esa apelación entra Podem con quien hay "puntos en común", como queda patente al coincidir en actos como el de este viernes o como el que tuvo lugar hace un mes en el mismo espacio, el Botànic, cuando la visita de la primera dama de Brasil, Janja Da Silva, unió en el escenario a Oltra, la ministra de IU, Sira Rego, y la eurodiputada y referente de Podemos, Irene Montero. Después estuvo en un acto con el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy.

Oltra además participará en el acto de este viernes aún sin ser candidata oficial de Compromís al Ayuntamiento de València. Propuesta por su partido, Iniciativa PV, a final de marzo, más de mes y medio después, los valencianistas no han ratificado su nombramiento. Se intentó hace dos semanas en una ejecutiva que acabó abriendo la caja de Pandora de las discrepancias por cuestiones como la elaboración de las listas o los pactos. Pese a ese parón, que en la coalición confían en solventar sin poner fecha, la agenda de Oltra no cesa por su cuenta, lo que empieza a mostrar estrategias distintas.

Acto por el plurilingüismo

Y la confluencia, como se ha dicho, es una de ellas. Es un melón sin abrir, pero que esta semana ha tenido su evidencia en los actos celebrados. Porque mientras Oltra compartirá escenario con Podem y dirigentes de la sociedad civil, el pasado martes, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, de Més, protagonizó un acto en València con dirigentes de ERC, Bildu, Més Mallorca o BNG. El evento tenía como motivo la defensa de la Ley de Plurilingüismo que promueven estas formaciones en la Cámara Baja, pero de nuevo las interpretaciones políticas sobrepasan el punto inicial de la convocatoria.

Més se siente más cómodo buscando una alianza con las formaciones del nacionalismo periférico; de izquierdas, sí, pero que no supongan proyectos estatales que interfieran en la esencia valencianista de Compromís. No significa que esa proximidad impida acuerdos con otros partidos en el ámbito valenciano, como Esquerra Unida, donde la sintonía es evidente, o incluso con Podem, con quien hay algo más de distancia. La diferencia, no obstante, es que esas dos visiones discursivas acaban teniendo su aterrizaje en cómo plasmar una candidatura.

Baldoví con dirigentes de su partido en el desayuno informativo del martes. / Germán Caballero

De ahí que, horas antes del acto de Micó, Joan Baldoví, de su mismo partido, apelara en su puesta de largo como candidato sin oficializar a la Generalitat (y con ausencia de la propia Oltra) a que Compromís sea el "pal de paller" de una hipotética unión, algo así como el mástil o el eje central, lo que supondría que, apelando a la implantación de los "partidos con arraigo territorial", otras formaciones entraran en las listas de los valencianistas y no confeccionar un nuevo sujeto como ocurrió, por ejemplo, en las generales de 2015 y 2016 con A la valenciana.

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Con ese punto todavía caliente, e incluso la posibilidad de que haya distintos tipos de alianza según el territorio, dentro de Més también hay presión interna por evitar ese conglomerado de siglas de la izquierda. Esta llega desde el sector más nacionalista, Bloc i País, que el fin de semana celebró su congreso y en su ponencia apeló como "condición innegociable para cualquier coalición el uso de la marca 'Compromís' o 'Més Compromís'" así como no permitir "más sumisión" hacia fuerzas estatales.