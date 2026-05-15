Entre versos de Bienvenido y el Cabrero, con 'age' y ante cerca de mil personas: Adelante Andalucía, pendiente de ser la sorpresa el 17M

"Señorito andaluz malparido, miserable rapaz, embustero. Ilustre fanfarrón, mantenido, un próspero y patético ratero. Hijo bastardo de Andalucía, que le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre". Así, con versos de Jesús Bienvenido -al que intentó censurar hace unos días el PP- ha arrancado su discurso el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en su mitin de cierre de campaña, celebrado este viernes en la Alameda de Hércules. "En el centro de Sevilla la Roja, la obrera y andalucista". Un acto multitudinario, ante casi mil personas, y con un interrogante en el ambiente: si será la gran sorpresa el próximo 17M.

Pero no ha habido solo lírica y cultura popular. También alegría y mucho age: "En Adelante Andalucía veo el clásico viaje del héroe: es el pequeño Oliver Atom que empieza dando pataditas a un balón en su plaza y acaba ganando el Mundial", ha soltado el actor y cómico Adrián Pino, encargado de presentar el último mitin del partido. "Esto que está pasando nos ha dejado descolocados a todos. Estamos siendo parte de algo muy bonito".

Público asistente al mitin de cierra de campaña de Adelante Andalucía. / ADELANTE ANDALUCÍA

Un enfoque, el de la alegría y el desenfado, que ha sido bandera -junto a la blanquiverde- de la formación andalucista. "¿O es que la izquierda siempre tiene que estar enfadá?", ha preguntado García. De ahí que haya tirado de ironía y gracia para asegurar que Juanma Moreno tiene "una grandísima habilidad": "Es capaz de crearte unviersidades privadas, pero luego hace vídeos con perritos. Le da 4.700 millones de nuestro dinero a Asisa, Quirón y Adeslas, pero se graba con Chewbacca. Exprime a los jornaleros, aunque posa junto a una vaca. Un máquina, Moreno Bonilla".

"Hay que votar acordándonos"

En su discurso, el presidenciable de Adelante Andalucía ha pedido que el próximo domingo la gente "recuerde" al depositar la papeleta. "Hay que votar acordándonos esas mujeres que sufrieron la crisis del cribado del cáncer de mama, y también de Amama, a la que Juanma Moreno insultó y calumnió. De la lucha de las PTIS, del Infoca, de las limpiadoras de hospitales, de los trabajadoras del metal, de las madres que pelean por los niños con necesidades educativas especiales", ha afirmado José Ignacio García. "Y acordándonos de la universidad pública, que hay que defender con uñas y dientes. De la gente que no puede pagar el alquiler, de los que piden préstamos para la FP privada. Y por los migrantes, regulares e irregulares, porque son andaluces".

Bandera de Adelante Andalucía durante su mitin de fin de campaña. / MARINA CASANOVA

Ante un público lleno de arbonaidas, camisetas con caras de Blas Infante y absolutamente entregado, el líder de la formación ha señalado que el 17 de mayo "los andaluces se enfrentan a una minoría que tiene el poder". "Y la única forma de parar a la derecha es una izquierda nueva, fresca, andalucista, feminista, valiente: Adelante Andalucía", ha recalcado García, que ha estado acompañado de la cabeza de lista por Sevilla, Begoña Iza; Inma Manzano, al frente de la candidatura por Granada, y Luis Rodrigo, por la por la provincia de Málaga.

En esa reivindicación de la dignidad, de la cultura popular y la identidad andaluza, la propia Begoña Iza ha querido recordar al tristemente fallecido José Domínguez Muñoz, el Cabrero. Y lo ha hecho con una letra de fandango que bien resume las proclamas que ha repetido el partido durante todos estos días de campaña: "Dale alas, y volará el pueblo de Andalucía. Dale alas y volará. Que es una ave doloría que busca la libertad y se la han negado toa la vía".