Trenes
Junts ve una "tomadura de pelo" la línea orbital ferroviaria que pide ERC para dar el 'sí' a los presupuestos de Illa
ERC propone una línea orbital ferroviaria de 5.200 millones para dar el sí a los presupuestos
Línea orbital ferroviaria: el tren que quiere coser la segunda corona sin pasar por Barcelona
"Más que trenes orbitales, necesitamos trenes que funcionen". Así lo ha afirmado el portavoz del grupo parlamentario de Junts, Salvador Vergés, después de que ERC pusiera esta especie de 'cuarto cinturón ferroviario' como condición para dar su 'sí' a los presupuestos del Govern. Vergés ha reclamado "inversiones reales ahora" y no "zanahorias para 2040" y ha afeado a los republicanos haber cambiado la recaudación del IRPF por esta nueva conexión entre ciudades metropolitanas sin pasar por Barcelona. "Nos parece una tomadura de pelo estar hablando de un proyecto que estará dentro de 15 o 20 años, cuando realmente lo que necesitamos son inversiones hoy en día para poder tener la red de trenes que merece nuestro país", ha sostenido.
El posconvergente se ha expresado así en declaraciones desde Lleida, donde también ha acusado a ERC de pensar solo "en el área metropolitana" y le ha reclamado tener en cuenta "el conjunto del país". A pesar de las críticas, el portavoz de Junts ha reconocido que se trata de un "proyecto interesante" y ha recordado que su formación ha votado a favor de esta nueva vía en varias ocasiones en la Cámara catalana. No obstante, ha considerado que no debería ser esta la condición para aprobar los presupuestos de la Generalitat, y ha considerado que hay inversiones más urgentes y necesarias para que la red de Rodalies deje de ser "un desastre".
La propuesta que ERC ha puesto sobre la mesa es un plan histórico concebido para conectar las principales ciudades de la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona. Se trata de un gran corredor ferroviario para unir Vilanova i la Geltrú y Mataró, atravesando el Penedès, el Baix Llobregat y el Vallès, y supondría transformar el actual modelo radial de Rodalies en una red más transversal y mallada. La previsión es que tenga un coste de unos 5.200 millones de euros y que esté acabado en 2040.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
- Juanfran Pérez Llorca: 'Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación
- ¿Ganará el PP por mayoría absoluta las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de las encuestas
- Illa no cede ante el pulso de los profesores y emplaza a los sindicatos a la reunión del jueves
- Una publicación de Defensa evalúa el 'riesgo planetario' de colisión de un meteorito con la Tierra