Junts ve una "tomadura de pelo" la línea orbital ferroviaria que pide ERC para dar el 'sí' a los presupuestos de Illa

"Más que trenes orbitales, necesitamos trenes que funcionen". Así lo ha afirmado el portavoz del grupo parlamentario de Junts, Salvador Vergés, después de que ERC pusiera esta especie de 'cuarto cinturón ferroviario' como condición para dar su 'sí' a los presupuestos del Govern. Vergés ha reclamado "inversiones reales ahora" y no "zanahorias para 2040" y ha afeado a los republicanos haber cambiado la recaudación del IRPF por esta nueva conexión entre ciudades metropolitanas sin pasar por Barcelona. "Nos parece una tomadura de pelo estar hablando de un proyecto que estará dentro de 15 o 20 años, cuando realmente lo que necesitamos son inversiones hoy en día para poder tener la red de trenes que merece nuestro país", ha sostenido.

El posconvergente se ha expresado así en declaraciones desde Lleida, donde también ha acusado a ERC de pensar solo "en el área metropolitana" y le ha reclamado tener en cuenta "el conjunto del país". A pesar de las críticas, el portavoz de Junts ha reconocido que se trata de un "proyecto interesante" y ha recordado que su formación ha votado a favor de esta nueva vía en varias ocasiones en la Cámara catalana. No obstante, ha considerado que no debería ser esta la condición para aprobar los presupuestos de la Generalitat, y ha considerado que hay inversiones más urgentes y necesarias para que la red de Rodalies deje de ser "un desastre".

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La propuesta que ERC ha puesto sobre la mesa es un plan histórico concebido para conectar las principales ciudades de la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona. Se trata de un gran corredor ferroviario para unir Vilanova i la Geltrú y Mataró, atravesando el Penedès, el Baix Llobregat y el Vallès, y supondría transformar el actual modelo radial de Rodalies en una red más transversal y mallada. La previsión es que tenga un coste de unos 5.200 millones de euros y que esté acabado en 2040.