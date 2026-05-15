Jordi Martí no tira la toalla y busca forzar unas primarias para ser el candidato de Junts en Barcelona

A pesar de los intentos de la dirección de Junts para evitar que el candidato en Barcelona se elija a través de un proceso de primarias, el hasta ahora líder de la formación en el consistorio, Jordi Martí, no da su brazo a torcer. A un año de las elecciones, Martí ha comunicado formalmente al partido que quiere ser el candidato posconvergente en estos comicios, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El concejal ya había dicho en varias ocasiones que no se descartaba como candidato Sin embargo, la dirección esperaba que se acabara retirando de la carrera y poder situar a su vicepresidente y portavoz, Josep Rius, como alcaldable, pero su negativa ha obligado a la dirección a ir posponiendo la proclamación de la candidatura. Ahora, el movimiento público de Martí desbarata toda la estrategia.

Durante el largo año que se ha retrasado la elección del candidato, la cúpula posconvergente ha intentado lograr un fichaje que actuara como revulsivo, al estilo de lo que consiguieron con Xavier Trias en 2023. El objetivo era evitar este enfrentamiento interno entre Rius -persona de confianza de Carles Puigdemont- y Martí -el sustituto designado por Trias-, así como mejorar las opciones de igualar los resultados de las últimas municipales. El exalcalde consiguió ganar los comicios, aunque no pudo levantar la vara de mando por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP que llevó a Jaume Collboni a la alcaldía. Ahora las encuestas dan a los posconvergentes unos resultados muy por debajo de los de 2023.

El partido ha explorado una larga lista de posibles candidatos, pero no ha acabado encontrando su mirlo blanco. A quien más se ha insistido es al exconseller Joaquim Forn, pero tras su paso por la cárcel, ha rechazado por completo volver a la primera línea política. El nombre del expresident Artur Mas también ha estado sobre la mesa y él mismo ha explicado en público que fue sondeado por algún dirigente de Junts, aunque su relato de los hechos difiere del de la cúpula del partido. Según expuso públicamente el secretario general, Jordi Turull, fueron personas del entorno de Mas las que hicieron llegar a la dirección que el expresident estaba dispuesto a ser candidato y que fue entonces cuando decidió preguntarle si era verdad. Eso implica que no fue un ofrecimiento previo de la formación, sino una consecuencia de lo que se rumoreaba. Pero, fuera como fuera, Mas declinó la propuesta.

También se le ofreció la candidatura hasta dos veces a Tatxo Benet, que acabó rechazando el ofrecimiento, y han circulado otros nombres como los de los exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina o Jaume Giró o incluso el del exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas.

Ahora, esta comunicación formal de Martí expone públicamente la falta de entendimiento interno, y deja tocada la dirección del partido a dos semanas de la convención municipalista prevista para el 30 de noviembre en Vilafranca del Penedès. Junts, formación que lidera el mapa local en Catalunya en número absoluto de alcaldías, ha citado a todos sus representantes territoriales en la capital del Alt Penedès para reforzar su implantación territorial y actualizar su discurso político en el ámbito local. Sin embargo, la falta de candidato en Barcelona y la visibilización de las discrepancias empaña dicha cita.

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Junts aprobó el reglamento interno para la designación de su candidato en la capital catalana el pasado mes de noviembre, pero la dirección nacional aún no había activado ningún mecanismo -sí lo ha hecho en otros municipios- a la espera de resolver la cuestión interna. El texto dejaba abiertas todas las vías para escoger el cabeza de lista: la proclamación directa, que la asamblea ratificara una propuesta de candidato o la convocatoria de primarias. Sin embargo, la decisión de Martí de comunicar formalmente su voluntad de ser candidato, deja a la dirección sin margen para proclamar su candidato y aboca al partido a un proceso de primarias.