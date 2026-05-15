La expulsión de todos los concejales por apoyar al alcalde de Almussafes deja al PSPV sin representación

El PSOE se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de Almussafes. El pulso lanzado por los concejales del grupo municipal a la dirección del partido con su apoyo expreso al alcalde, Toni González, y al nuevo proyecto político que impulsa tras su expulsión del PSPV por un presunto caso de acoso laboral y sexual denunciado por una trabajadora de una empresa municipal a través de los órganos internos del partido, ha acabado con la expulsión de los seis ediles que figuraban como afiliados.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a propuesta del secretario de organización de la ejecutiva nacional, ha resuelto la expulsión provisional de los concejales y la apertura de un expediente disciplinario en el que podrán presentar alegaciones, algo que se presume poco probable. Los seis ediles implicados empezaron a recibir días atrás las notificaciones por burofax y, al parcer, este jueves la ha recibido el último interesado. La decisión se basa en publicaciones en redes sociales que pueden ser consideradas “desleales” con la organización y los dirigentes, en sus críticas al trato recibido por González, y el anuncio de seguir al alcalde en la creación de un nuevo partido que competirá con el PSOE.

Han sido los propios concejales los que han dado a conocer su expulsión a través de las redes sociales. “Esta misma semana, los seis concejales socialistas del Ayuntamiento de Almussafes hemos sido expulsados del Partido Socialista por la dirección encabezada por Diana Morant. Esta decisión, que ha sido tomada sin darnos ninguna posibilidad de defendernos, demuestra que la venganza es el único interés que mueve a Diana Morant”, expone el concejal Pau Bosch en una publicación realizada hoy, que poco después ha compartido la teniente de alcalde Davinia Calatayud, en la que ambos inciden en que “nunca nos ha perdonado el hecho de no apoyar a su candidato en el proceso interno del PSOE para elegir al secretario provincial, a pesar de las amenazas y coacciones que recibimos”. “Sabíamos que apoyar a Carlos Bielsa iba a tener consecuencias, pero nunca imaginamos que una falsa acusación iba a desencadenar una cacería política, personal y mediática contra nuestro compañero Toni González y también contra nosotros, que desde el primer minuto le hemos mostrado nuestro apoyo sin fisuras”, agrega Bosch.

La expulsión de los concejales se produce en pleno proceso de desintegración de la, hasta ahora, potente agrupación de Almussafes. El sector que arropa a González asegura que más de 200 de los 360 militantes han dado el salto nuevo el proyecto político que impulsa el alcalde, aunque de momento no ha desvelado cuál será la marca con la que concurrirá a las próximas elecciones. La dirección del PSPV reconocía días atrás un número inferior de bajas, aunque ya elevado.

La dirección autonómica del PSPV reconoce que esta resolución era la crónica de una muerte anunciada, tras la decisión del grupo municipal de respaldar a Toni González en su decisión de fundar un nuevo partido. Montar otro partido es motivo de expulsión. Las reuniones con la gestora no solo no consiguieron apaciguar el tono sino que ha seguido el desafío.

Ahora los expulsados provisionalmente pueden alegar, pero pronto se resolverá de manera definitiva. El partido asume que se encamina hacia una refundación en el municipio de la Ribera, tras estas decisiones disciplinarias y la marcha masiva de militantes.

La publicación de Pau Bosch sobre la expulsión alude expresamente a ese trasvase de militantes y critica la demora de la gestora impuesta en la agrupación en propiciar la elección de un nuevo secretario general para que el colectivo recupere la normalidad. “Solo quiere liquidar la agrupación y que se vaya la mayor cantidad posible de afiliados y lo están consiguiendo”, señala el edil, que augura que el objetivo último es “expulsar a toda la militancia de Almussafes e imponer a su gente a dedo”.

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El PSOE gobierna en Almussafes con mayoría absoluta de 8 concejales en una corporación con 13 escaños. El grupo municipal cuenta con una edil independiente que también apoya al alcalde, según aseguran desde el entorno de Toni González.