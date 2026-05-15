Los Comuns exigen frenar la R-Aeroport para pactar los presupuestos de Illa

Tras el primer intento fallido de acordar los presupuestos y la decisión del Govern de darse una segunda oportunidad con ERC, los Comuns levantaron la mano para advertir de que las condiciones de su pacto también deberían ser actualizadas para mantener su ‘sí’. El grupo de Jéssica Albiach ha retomado las negociaciones justo cuando los republicanos tienen ya su entente encauzada y ha puesto encima de la mesa sus demandas, centradas en carpetas como la vivienda y la movilidad. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la demanda más novedosa es la reclamación de que se retire la R-Aeroport, el tren lanzadera que conectará el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat y que las plataformas de usuarios denuncian que beneficiará a los turistas en detrimento de los pasajeros habituales.

El argumento es que este servicio, que el Govern prevé que empiece a operar a principios del año que viene y que estará gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat, lo que provocará una saturación mayor de los túneles ferroviarios, especialmente el de Passeig de Gràcia, puesto que se han proyectado cuatro trenes por hora (cada 15 minutos) y por sentido desde Sant Andreu a través del nuevo ramal construido por Adif. Justo este jueves la asociación Promoció del Transport Públic (PTP) y la Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya protestaron con pancartas contra esta iniciativa.

Así que, justo ahora que ERC capitalizará la línea orbital como gran proyecto de su acuerdo de presupuestos con el Govern que será ratificado también en una comisión bilateral con el Estado el miércoles en Madrid, los Comuns tratan de meter baza en la carpeta de movilidad con un asunto que está ahora en la agenda de las plataformas de usuarios de Rodalies y que estas señalan. Su apuesta es que se retire la R-Aeroport en los términos en los que está planteada y que, mientras no sea posible esa retirada por las obligaciones contractuales contraídas, se reformule.

Su propuesta es que se mantenga la frecuencia de paso actual, que es de 30 minutos, y que se apueste por continuar con el servicio al aeropuerto que presta la R2 Nord pero alargándolo hasta Castelldefels y que, en paralelo, se trabaje en una R4 Nord entre el aeropuerto y Terrassa o Manresa, así como en una R4 Sud entre Sant Vicenç de Calders y Cerdanyola Universitat. Esta, aseguran, sería una “alternativa” que permitiría equilibrar los túneles de Passeig de Gràcia. Por ello, exigen al Govern que se dote presupuestariamente en el marco de las cuentas de 2026.

Estación de FGC / FGC

La previsión es que el lunes se exponga públicamente el proyecto de la línea de tren orbital, que el martes se exhiba el proyecto presupuestario con una fotografía entre el president y Junqueras, que el miércoles se sancionen los pactos en Madrid, y que el viernes se aprueben las cifras en un Consell Executiu convocado de forma extraordinaria. Todo ello, siempre que Esquerra valide este lunes en el consejo nacional el acuerdo con Illa. Pero siguen faltando los votos de los morados para que las cuentas sean aprobadas en el Parlament.

Los Comuns reconocen que no están seguros de poder arrancar este compromiso al Executiu dado lo avanzado que está este servicio de tren lanzadera, pero aseguran que batallarán contra este proyecto que consideran que puede provocar un mayor “cuello de botella” en la ya saturada red de Rodalies. Además de esta reclamación, ampliarán sus demandas en materia de vivienda y de ley de barrios, cuya segunda convocatoria debe lanzarse antes del verano.

La limitación a la compra especulativa de vivienda

El grupo de Albiach prevé que su pacto con el Govern se cierre esta vez el último, ya después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, se haya hecho la foto estrechando la mano de Illa. Una vez firmado el pacto, los Comuns consideran que se darán las condiciones para activar en el Parlament la limitación de la compra especulativa de vivienda. Mantienen que, tal y como pactaron con el Executiu en el primer intento de aprobar los presupuestos, la norma debería estar vigente antes del verano, por lo que su tramitación debería hacerse por la vía urgente.

Noticias relacionadas

Se trata de una iniciativa, sin embargo, que también requiere del ‘sí’ de ERC. La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, gobernada por Sílvia Paneque, ya está abordando el asunto con los republicanos y también quiere negociarlo con la CUP, para volver a replicar la alianza de izquierda con los que se aprobó la regulación de los alquileres de temporada.