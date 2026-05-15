La comisión bilateral Estado-Generalitat para rubricar el pacto de presupuestos será el miércoles en Madrid

La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, el máximo órgano de diálogo entre los dos gobiernos, se reunirá el próximo miércoles en Madrid, según ha publicado este viernes la Agència Catalana de Notícies (ACN) y ha confirmado EL PERIÓDICO. La reunión tiene que servir para rubricar algunos de los proyectos que el Govern de Salvador Illa y ERC han pactado para desencallar los presupuestos catalanes de este año. Su convocatoria es una señal más de que el pacto presupuestario está encarrilado y se cerrará, con toda probabilidad, la semana que viene.

En la negociación presupuestaria entre el ejecutivo catalán y el partido de Oriol Junqueras, las dos partes han acordado el impulso de tres proyectos clave: una línea orbital ferroviaria para unir la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona; la creación de una sociedad mercantil para agilizar las inversiones del Estado en Catalunya y la transferencia de una competencia estatal a la Generalitat aún por concretar. Como en los tres proyectos el papel del Gobierno central es imprescindible para que lleguen a concretarse algún día, se ha convocado esta bilateral para que asuma que cumplirá con su parte. Como avanzó EL PERIÓDICO a principios de semana, es una garantía que pedía ERC.

En el guion pactado por el Govern y ERC durante las negociaciones, la Bilateral tiene que celebrarse justo después de anunciarse su acuerdo para los presupuestos y justo antes de que el Consell Executiu apruebe formalmente las cuentas para luego enviarlas al Parlament. Por lo tanto, el acuerdo podría anunciarse el martes; la Bilateral será el miércoles y la aprobación llegará a partir del jueves. Por ahora, sin embargo, ninguna de las dos partes de la negociación quiere dar por seguro el desenlace. La única certeza es que será una semana intensa.

Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que en el orden del día de la reunión de la bilateral podrían incluirse otros temas más allá de estos tres proyectos pactados entre ERC y el Govern. Uno de ellos podría ser un nuevo refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que pueda aumentar sus atribuciones. Así, la idea es que la hacienda catalana siga creciendo pese a que ha acabado quedando fuera del pacto de las cuentas la posibilidad que Catalunya recaude el IRPF que se paga en la comunidad. Esta es una cuestión que ha quedado pospuesta para futuras negociaciones.

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Será el decimocuarto encuentro de este órgano desde que se creó con el Estatut de 2006. Además, es la tercera vez que se reunirá desde que Illa asumió el mando de la Generalitat. Esto le convertirá en el segundo president que más veces ha convocado este órgano tras el president José Montilla, que lo hizo siete veces en cuatro años. La bilateral solo se ha convocado cuando en la Moncloa ha habido gobiernos del PSOE y solo se ha reunido con regularidad cuando en la Generalitat los ejecutivos han sido también socialistas. El Gobierno de Mariano Rajoy la mantuvo congelada durante todo su mandato (2011-2018).