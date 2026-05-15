La Generalitat y Aran pactan un nuevo modelo de financiación con 42,7 millones y el compromiso de avanzar en el autogobierno

La Generalitat y el Conselh Generau d'Aran han acordado este viernes en Vielha, en la segunda comisión bilateral entre ambas instituciones esta legislatura, un nuevo modelo de financiación que elevará hasta los 42,7 millones de euros la aportación base al territorio a partir de 2026, una cifra que supone un salto de más del 80% respecto al sistema pactado en 2019 y representa una transferencia de cuatro millones de euros más que en 2025. "Hoy es un día importante. Esta era una deuda que teníamos y un compromiso que adquirió el president de la Generalitat del inicio de la legislatura, que finalmente podemos cumplir", ha celebrado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, al tiempo que la síndica d’Aran, Maria Vergés, lo ha definido como "un paso histórico".

La reunión celebrada este viernes en la Val d'Aran da continuidad a la primera comisión bilateral celebrada en diciembre de 2025 en el Palau de la Generalitat, encabezada también por Dalmau i Vergés. Aquel encuentro sirvió para escenificar una nueva etapa de relaciones institucionales entre el Govern y Aran y se saldó con el acuerdo para traspasar competencias en materia de derechos sociales, de manera que el gobierno aranés asumirá la gestión y resolución de las valoraciones de discapacidad y dependencia, para evitar que los usuarios tengan que desplazarse a Lleida para realizar estos trámites.

El acuerdo alcanzado ahora llega tras dos años de prórrogas y negociaciones entre ambas administraciones para actualizar un modelo que el Conselh consideraba agotado desde 2023 por el incremento de costes en servicios públicos, especialmente en sanidad, atención social y mantenimiento de infraestructuras en un territorio de montaña marcado por la dispersión geográfica y la estacionalidad turística. En cualquier caso, será necesario que se aprueben los presupuestos de la Generalitat, que se prevé presentar la semana que viene, para que todo esto se materialice.

IRPF y otros impuestos

La reunión bilateral, a la que han acudido de nuevo Dalmau y Vergés, junto a la secretaria de la Presidència, Eva Giménez, el secretario de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, la directora de Pressupostos, Esther Pallerols, y el director de l'Administració Local, Fran Belver, no solo ha servido para poner cifras sobre la mesa. También se han acordado nuevas medidas para reforzar la autonomía financiera del Conselh Generau d’Aran, como una actualización automática anual ligada a la regla de gasto y la posibilidad de avanzar hacia una participación propia en tributos de la Generalitat, especialmente en el IRPF y en impuestos vinculados a competencias transferidas, como el turismo.

Dalmau ha asegurado que el acuerdo servirá para "fortalecer la cultura", "la lengua", "los servicios públicos" y las "políticas de vivienda", y ha reivindicado que la nueva financiación debe entenderse también como un mensaje de "confianza y convicción" de la Generalitat respecto lo que tiene que ser la autonomía institucional y política del gobierno del Aran". Por su parte, Vergés ha destacado que servirá para "consolidar" su autonomía política y para "garantizar que las decisiones sobre las necesidades de la ciudadanía puedan tomarse desde la proximidad y con los recursos necesarios".

Comisión bilateral entre el Govern y el Conselh Generau d'Aran / EL PERIÓDICO

Es el primer paso tangible para desarrollar completamente el sistema de financiación específico previsto en la ley, y supone reconocer la madurez política e institucional de Aran. El salto cualitativo y cuantitativo que llevamos a cabo con este nuevo sistema es sustancial; hay una mejora de los recursos y también una mejora de la coordinación y del reconocimiento entre instituciones", ha rematado.

El nuevo acuerdo llega pocos meses después de que el Parlament aprobara, en febrero de 2026, la ley que reconoce la "singularidad" institucional del Aran y refuerza su régimen propio. La norma, que solo tuvo el rechazo de Vox y la abstención del PPC, fue defendida por Vergés como una forma de "reparar un agravio histórico" al eliminar la aplicación automática de la normativa de entes locales en el territorio y reconocer la autoridad del Conselh Generau como una institución diferenciada dentro de Catalunya.

Uno de los elementos más simbólicos del acuerdo tiene que ver con los impuestos turísticos. El pacto consolida el cambio anunciado hace meses, por el cual el Conselh pasará a gestionar íntegramente los recursos procedentes de la tasa turística generados allí, un viejo reclamo de las instituciones aranesas en una economía muy dependiente del turismo y de la actividad vinculada a la nieve.

Compromisos futuros

La Val d’Aran es el único territorio catalán reconocido como "realidad nacional occitana" en el Estatut y con un régimen institucional diferenciado desde la restitución del Conselh Generau en 1990. En el Govern admiten que el nuevo sistema busca dar "más estabilidad y capacidad de decisión" a la institución aranesa, pero también desactivar un malestar creciente en el territorio por la sensación de infrafinanciación, como ha venido defendiendo en sus comparecencias en el Parlament la síndica.

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La negociación también incluye la actualización económica de competencias transferidas y compromisos para desbloquear proyectos históricos que acumulan años de retrasos. Entre ellos destacan la ampliación y reforma del Espitau Val d’Aran -una reivindicación recurrente del territorio por la presión asistencial durante las temporadas turísticas- y la futura construcción de un centro cultural.