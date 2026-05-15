La presión crece sobre Marlaska ante el 17M: críticas de Susana Díaz por "dejar sola a María Jesús" en el funeral y petición de dimisión de PP y Vox

El fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva cuando perseguían a narcolanchas ha marcado la última semana de la agenda de la campaña de las elecciones andaluzas del 17M. Tras la suspensión de los actos electorales del sábado y el funeral sin presencia de ningún ministro, la nueva tragedia vinculada con el narcotráfico ha provocado una escalada de críticas lideradas por el PP y Vox que se vio acentuada en el debate electoral al hablar de accidentes laborales justo tras expresar las condolencias a las familias. La tensión derivó en abucheos al ministro durante un acto oficial en Jaén y, a partir de ahí, en críticas cada vez más duras y peticiones de dimisión.

En esta escalada de última hora ha entrado también la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La senadora se ha desmarcado de la posición oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a la gestión del fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva cuando perseguían a narcolanchas y ha criticado al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska por no acudir a los funerales. Estas palabras, en una intervención en Cuatro TV se producen después de que el titular de Interior sufriera abucheos durante un acto en Jaén.

Susana Díaz afirmó en su intervención que el ministro "se equivocó" al no ir al funeral de Huelva y desplazarse en su lugar a las Islas Canarias, donde ya había otros dos ministros. La titular del departamento de Sanidad, Mónica García, y el de Memoria Histórica y Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Dejó sola a María Jesús. María Jesús estuvo donde tenía que estar, pero él también debería haber ido al funeral". No obstante, ha negado que tenga que asumir responsabilidades y ha pedido una autocrítica ante la situación del Estrecho de Gibraltar y del río Guadalquivir: "No podemos mandar a nuestros guardias civiles sin medios a esa contienda".

Peticiones de dimisión de PP y Vox

Desde el PP y Vox aprovecharon las últimas horas de la campaña para pedir la dimisión de Marlaska y respaldar a quienes expresaron su malestar con los abucheos. "Expresan la sinceridad del pueblo", advirtió el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien arremetió contra Montero por vincular los fallecimientos con un accidente laboral: "Esto está más cerca de un asesinato que de un accidente laboral, sin ninguna duda (...) y habla de accidente laboral como si se le olvidara a los guardias civiles ponerse el cinturón de seguridad o se han resbalado en la patrullera. Lleva toda la campaña rectificando pero en esto no ha pedido perdón", advirtió.

La candidata socialista, no obstante, ha aclarado públicamente que durante el debate encadenó las condolencias por los fallecimientos con una reflexión sobre la siniestralidad laboral porque así lo habían abordado previamente los dos candidatos de izquierda (Antonio Maíllo y José Ignacio García) pero que no tenía intención de clasificarlo como un accidente en el trabajo. De hecho, públicamente ha subrayado que se trataba de muertes en acto de servicio.

"Creo que los abucheos son lo menos que se merece el peor ministro de interior de la historia de España", ha dicho el dirigente de Vox, que ha responsabilizado a Marlaska de haber "dejado desamparada a la Guardia Civil", apuntó por su parte el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, durante un acto en Jaén. Su candidato en Andalucía, Manuel Gavira, llegó a afirmar en el debate que frente al narcotráfico la solución podría llegar en una "tarde" aplicando el criterio de "plata o plomo"

Apoyo de Maíllo

Marlaska sí recibió el apoyo de la coalición Por Andalucía. Su candidato, Antonio Maíllo, lamentó este jueves los abucheos contra el ministro. "No me gusta que nadie abuchee a nadie", ha señalado a una pregunta de los medios al respecto frente al Hospital Reina Sofía de Córdoba, Al mismo tiempo ha defendido que el Gobierno "estuvo representado" en el funeral de los agentes a través del subdelegado del Gobierno y el delegado en Andalucía, Pedro Fernández.

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El candidato de la coalición ha vuelto a insistir a Moreno que "saque rédito electoral" de la muerte de los agentes en Huelva. "Tenemos que volcarnos en la ayuda a las familias que han perdido a sus seres queridos, en humanizar el debate político no tocando determinados temas que afectan a la integridad y la vida de la gente, que no pueden ser usadas por el condicionamiento o el tiempo electoral que vivimos", ha reafirmado.