Violant Cervera se presenta para encabezar la candidatura de Junts en la Paeria de Lleida

La portavoz de Junts en la Paeria de Lleida, Violant Cervera, ha anunciado que quiere encabezar la lista del partido en las municipales de 2027. Cervera ha explicado que da este paso desde el "compromiso con la ciudad y su gente" y con la voluntad de "liderar un proyecto cercano, sereno y exigente".

Consellera de Derechos Sociales en el Govern de coalición entre ERC y Junts entre 2021 y 2022, Cervera fue la número 2 de la lista liderada por Toni Postius en 2023. El entonces candidato dimitió a raíz de los malos resultados obtenidos. Durante este mandato, Cervera ha apoyado en reiteradas ocasiones al gobierno en minoría del socialista Fèlix Larrosa con las ordenanzas fiscales o los presupuestos (2024 y 2025), aunque no siempre, como ocurrió con las cuentas de 2026.

Cervera presentó su candidatura en la asamblea local el miércoles por la noche y ahora deberá ser ratificada por la militancia. En un comunicado de prensa, la candidata ha reivindicado el trabajo realizado durante estos tres años y señala que ha liderado el proyecto de Junts desde la oposición, haciendo "una oposición constructiva y exigente" y defendiendo "una Lleida más cuidada, cohesionada, segura y con ambición de futuro".

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En 2019, Junts consiguió 6 concejales y formó gobierno con ERC y el Comú de Lleida. En las elecciones de 2023 perdieron un concejal y se quedaron con 5, por lo que quedaron descartadas las posibilidades de volver a formar gobierno.