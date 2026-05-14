Urtasun confía en la aprobación del registro horario y el recorte de la jornada laboral

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que confía en que podrán superarse las diferencias en el seno del Gobierno para aprobar un marco legal sobre el registro horario en las empresas y se ha mostrado convencido de que lograrán sacar adelante una normativa adecuada, así como la reducción de la jornada laboral: "Es una batalla que retomaremos". Los detalles de la normativa que debe regular el registro horario en las empresas ha generado división entre el PSOE y Sumar en el Gobierno pero el ministro considera que se llegará a un acuerdo final que beneficie a los trabajadores. Desde el punto de vista de Urtasun, es criticable que en la campaña de las elecciones en Andalucía se "saque pecho" de la reducción de paro, cuando el PP y concretamente su candidato a la Junta, Juanma Moreno Bonilla, criticaba la reforma laboral del Gobierno. "Lo único que sabían decir, y lo repasé el otro día con un vídeo de Moreno, era que 'traer más rigideces al mercado de trabajo solo generará más paro y más precariedad'", ha dicho, y también ha criticado que el PSOE reivindique los buenos datos, cuando la entonces vicepresidenta, Nadia Calviño, también era contraria a la reforma.

El otro punto de interés de Sumar en política económica es el decreto de alquileres. Urtasun ha reiterado que el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, después que los de Carles Puigdemont se hayan abierto a ello bajo algunas condiciones. "Junts se ha abierto a negociar una prórroga de los contratos con una serie de medidas que yo quiero decir desde aquí que estamos dispuestos a negociar", ha dicho el también portavoz de Sumar en un acto de los Comuns en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) este jueves.

En Junts se mostraron este miércoles abiertos a negociar un nuevo decreto si se incluyen deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

Urtasun ha dicho que negociarán con Junts "siempre y cuando se garantice que ningún ciudadano de este país vea cómo le expulsan de su casa o cómo no puede afrontar una subida de 400 euros". "Seguiremos luchando para que la gente que no se pudo acoger se pueda volver a acoger esta prórroga de contratos y volver a llevar esto lo antes posible al Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros", ha añadido.

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El primer decreto, que Junts, junto al PP y Vox tumbaron en el Congreso de los Diputados, fue a pesar de ello según Urtasun "muy útil, porque estuvo en vigor durante un mes y medio y hubo mucha gente que ya pudo acogerse a la prórroga".