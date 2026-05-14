Sílvia Orriols se reafirma sus comentarios islamófobos ante la jueza tras la multa de la Generalitat

La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, se ha reafirmado este jueves ante la justicia en unas declaraciones que hizo en mayo de 2022, cuando manifestó en un programa de televisión que "en una Catalunya islámica, habría violaciones masivas".

Orriols ha comparecido hoy ante la magistrada de la plaza 1 de la sección contencioso-administrativa del tribunal de instancia de Girona, que ha visto el caso.

Una vez celebrada la vista oral, la magistrada deberá decidir si mantiene o anula la sanción de 10.001 euros que la Generalitat impuso a Orriols por unas declaraciones sobre la inmigración en la extinta 8TV.

Un anónimo denunció telemáticamente a la Oficina de Igualdad de Trato y no Discriminación de la Generalitat unas declaraciones que la entonces edil del Front Nacional en la oposición en Ripoll dijo en un debate televisivo el 29 de mayo de 2022.

El Departamento de Igualtat i Feminismes sancionó con una multa de 10.001 euros a Orriols por esas declaraciones televisivas, en las que especulaba que la llegada masiva de inmigrantes musulmanes supondría que "en una Catalunya islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales".

Delito de odio

El caso pasó a la Fiscalía de delitos de odio, que descartó que se tratara de un delito de odio, básicamente porque, entre otras cosas, ello requería que hubiera una difusión que no existió ya que, según su abogado, Jordi Coma, "la audiencia de aquel programa tuvo un 1 % de cuota de pantalla", además de 339 'me gusta' en X y 90 en facebook.

Orriols no acató la sanción y, tras agotar todas las vías administrativas, llevó el caso a los tribunales.

Tras agotar la vía administrativa, Orriols ha llevado la multa de la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación a la justicia y la vista por el recurso que presentó Orriols contra la sanción se ha celebrado este jueves.

Coma ha defendido en sus conclusiones que la multa impuesta a Orriols vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad ideológica y de participación política, y por ello ha solicitado a la magistrada que estime el recurso y anule la sanción emitida por la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminación de la Generalitat.

Fomento del racismo

Por su parte, el letrado de la Generalitat ha mantenido en que el derecho a la libertad de expresión no prevalece por encima de otros como el de libertad religiosa y ha sostenido que las palabras de Orriols "fomentaban el racismo". Durante las conclusiones ha reproducido las afirmaciones que hizo la actual líder de AC durante el debate en 2022.

"Considero que permitir la entrada masiva de inmigrantes musulmanes es un error que podemos pagar muy caro", e insistió en que "todos los musulmanes no reconocen las democracias europeas y nuestras leyes civiles". "Ellos se rigen por una ley religiosa que es la 'sharia' y, cuando sean mayoría demográfica, los partidarios de la 'sharia' pueden imponerse y acabar imponiendo a toda la población también la misoginia y la homofobia", añadió Orriols de forma genérica, según el letrado.

Al finalizar la vista la magistrada ha ofrecido un último turno de palabra a Sílvia Orriols, que ha manifestado: "Simplemente reafirmarme en las declaraciones que hice en aquel programa televisivo que considero que se adecuen a la realidad".

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A la salida del Palacio de Justicia, acompañada y aclamada por una quincena de simpatizantes, ante los medios de comunicación ha mantenido: "Nos hemos reafirmado en las declaraciones de aquel programa televisivo porque es en lo que creemos y de hecho la realidad así lo manifiesta también, y no tenemos por qué avergonzarnos de pensar de esta manera".