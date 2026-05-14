llla se alía con California como bastión de contrapeso a Trump: "Hay que lanzar mensajes diferentes"

"California nos ayuda a no confundir Trump con Estados Unidos". Con esta afirmación, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto el broche a una mañana de reuniones institucionales en Sacramento para estrechar lazos con el principal bastión de oposición a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos y renovar los 40 años de hermanamiento entre ambos territorios. De hecho, en una reunión con la vicegobernadora de California, Elena Kounalakis, se han conjurado no solo para continuar colaborando en asuntos de calado como la innovación tecnológica y la lucha contra el cambio climático, sino también para lanzar "un mensaje diferente" al de Trump en materias como las políticas migratorias, la lucha contra la desigualdad y la regulación de la inteligencia artificial.

Illa ha revelado tras el encuentro que están "estudiando la posibilidad de hacer paternariados más amplios" precisamente para que estos posicionamientos progresistas compartidos ganen terreno y ejerzan de contrapeso. "Los territorios subestatales tenemos que enviar un mensaje diferente al de la administración Trump", ha insistido, además de abogar por discutir de forma "civilizada" las discrepancias. En este sentido, Illa ha destacado que es relevante que precisamente el Estado donde nació la inteligencia artificial defienda que esta debe regirse por normas. También ha recordado que el 40% de la población de California es de origen latino, algo que, ha destacado, demuestra que la inmigración ha sido clave para convertirla en la cuarta economía del mundo en un contexto en el que Trump y la extrema derecha alimentan políticas para combatirla.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, delante del Senado de California / ACN

Más allá de Trump pero buscando también el antagonismo en clave doméstica, el president ha vuelto también a lanzar dardos contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras volverlo a acusar de buscar la confrontación con el presidente de los Estados Unidos. "En nombre de España hablamos todos; y menos mal que no todos vamos por el mundo de la misma manera", ha espetado a raíz de su polémico viaje a México. Además, ha defendido que su talante pasa por hacer bandera en el mundo de una España "plural" que busca "fraternidad" con otros territorios con la vista puesta en alcanzar nuevas oportunidades para que Catalunya "lidere sin pedir permiso". Su agenda en California, ha recordado a la presidenta española, es pública.

Renovación del hermanamiento y un foro económico

Illa también ha sido recibido por la presidenta del Senado, Monique Limón, a la que ha trasladado una invitación del president del Parlament, Josep Rull, para visitar la cámara catalana antes de final de año, y ha renovado el hermanamiento que Catalunya tiene con California desde hace 40 años, así como el memorando oficializado en 2015 entre los dos gobiernos para fortalecer sus vínculos. En la declaración conjunta, se han comprometido a impulsar un foro económico en los próximos dos años para poner en contacto a empresas y emprendedores y a continuar liderando la Mediterranean Climate Action Partnership, una alianza de gobiernos subestatales con clima mediterráneo que trabajan conjuntamente para adaptarse al cambio climático y a las amenazas de sequía, incendios forestales o calor extremo.

En ese texto, destacan que las dos regiones han desarrollado de forma conjunta "economías dinámicas y conectadas globalmente, impulsadas por el emprendimiento, la investigación, el avance tecnológico y una vocación constante de innovación". También hacen mención al hecho de que tienen un clima similar, por lo que también comparten las prioridades medioambientales, como avanzar en el despliegue de las energías limpias y soluciones para la gestión del agua.

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Así pues, a futuro se comprometen a cooperar en el impulso de sectores como la tecnología, la investigación, la agricultura y la emprendoría, también a reforzar los vínculos comerciales y la inversión para crear puestos de trabajo en las dos regiones, a apoyar iniciativas en materia de acción climática y la promoción de intercambios entre universidades.