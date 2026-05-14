Rull ensalza la labor del jefe de la Sindicatura de Comptes en su despedida: "Su función de control es hoy más necesaria que nunca"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha querido rendir homenaje este jueves al síndic major de la sindicatura de comptes, Miquel Salazar, que anunció esta semana su renuncia a encabezar el organismo fiscalizador tras 13 años por motivos personales. En un pequeño acto celebrado en el despacho de audiencias de la Cámara catalana, Rull ha agradecido a quien ya considera "un amigo" su labor al frente de la Sindicatura. "Actitudes como la suya nos dignifican colectivamente. Les pido a todos que mantengan siempre este alto sentido de la institucionalidad", ha declarado ante el resto de síndicos, los miembros de la Mesa y los diputados de la comisión de la Sindicatura de Comptes.

Salazar no solo deja vacante la plaza de síndic de comptes, sino también la de síndic major, cargo que ocupa desde marzo de 2022. Seguirá ejerciendo hasta el 30 de mayo, cuando Llum Rodríguez asumirá provisionalmente sus funciones. En las próximas semanas, el Parlament deberá designar a un nuevo síndico que sustituya a Salazar. Una vez cubierta la vacante, será el pleno de la Sindicatura quien proponga a uno de sus miembros como nuevo síndic major. "En un momento en que las instituciones están siendo cuestionadas desde corrientes muy distintas, la figura de la sindicatura como mecanismo de control de los recursos de todos los ciudadanos es más necesaria que nunca", ha añadido el presidente del Parlament.

Salazar, en su turno de palabra, ha mostrado un emocionado agradecimiento a la institución y a sus miembros, y ha rememorado su trayectoria en la administración pública, un camino que emprendió tras regresar del servicio militar con el objetivo de apostar por la "recuperación democrática" y que le llevó a pasar por distintos organismos durante décadas. "He cumplido mi propósito: contribuir a hacer un país mejor y que sus ciudadanos vivan mejor", ha afirmado, tras apuntar, con orgullo, que es hijo de padres republicanos.

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"Las cosas han cambiado mucho desde los años ochenta, cuando entré por primera vez en la administración pública", ha señalado. Pero algunas cuestiones, ha añadido, siguen plenamente vigentes. "La vocación de servicio continúa siendo clave para que el país tenga autoestima. A menudo los catalanes no acabamos de llevar bien eso; no nos queremos lo suficiente", ha deslizado. Por ello, ha hecho un llamamiento a reforzar la autoestima colectiva, la voluntad de consenso en los órganos de control y el compañerismo institucional. "Sin instituciones no hay democracia y sin control, tampoco", ha zanjado.