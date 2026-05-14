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Conferencia iberoamericana

Letizia: "Muchos servicios básicos, como la atención primaria, están tan tensados que no cubren las necesidades de todos los ciudadanos"

La Reina denuncia el avance de la mala salud mental y el agotamiento de unos sanitarios que "se dejan la piel"

Letizia, este jueves, preside la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud en el Teatro Real de Madrid.

Letizia, este jueves, preside la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud en el Teatro Real de Madrid. / José Ruiz - Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
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"Muchas enfermedades como el cáncer siguen llevándonos ventaja. Muchos servicios básicos, como la atención primaria, están tan tensados que no cubren en muchas ocasiones las necesidades de todos los ciudadanos. Muchas patologías siguen sin tener diagnóstico. Muchos medicamentos no son accesibles". La reina Letizia lanzó este jueves una de sus advertencias más explícitas sobre el desgaste de los sistemas sanitarios durante un discurso centrado en la salud pública, la prevención y la necesidad de reforzar la cooperación internacional ante amenazas globales como el covid y el hantavirus.

La Reina pronunció estas palabras en Madrid durante la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud, una cita preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en la capital española. Antes del acto, Letizia había participado también en un encuentro sobre enfermedades raras junto a pacientes, asociaciones y expertos. Estuvo acompañada, entre otras autoridades del Gobierno, por la ministra de Sanidad, Mónica García.

La Reina defendió que invertir en sanidad no solo es una obligación ética, sino también una decisión económicamente rentable. "Pocas cosas benefician tanto a los ciudadanos como el cuidado de la salud", afirmó, antes de sostener que prevenir enfermedades evita costes futuros y fortalece las economías. Para apuntalar esa idea citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales la inversión en prevención de enfermedades no transmisibles podría multiplicar hasta por seis el retorno económico y salvar millones de vidas antes de 2030.

El suicidio entre la juventud

Pero el núcleo político y social de su intervención estuvo en el diagnóstico del desgaste acumulado por los sistemas públicos de salud tras la pandemia. La Reina dibujó además un panorama especialmente preocupante en materia de salud mental. Alertó de que esta lacra "avanza peligrosamente", incrementa las discapacidades y los suicidios —que recordó son la tercera causa de muerte entre jóvenes, según la OMS— y sigue sin contar con suficientes profesionales especializados para atenderla.

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En ese contexto, reivindicó también el papel de los sanitarios. "Aunque se dejen la piel, no siempre llegan", señaló sobre unos profesionales que, dijo, necesitan "impulso, apoyo y formación constante".

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