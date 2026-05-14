Plataforma per la Llengua promueve un envío masivo de cartas a Sánchez y Albares para reclamar la oficialidad del catalán en la UE

Plataforma per la Llengua ha puesto en marcha una campaña para denunciar que el Gobierno, a su juicio, no está moviendo ficha para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, un compromiso adquirido por el Ejecutivo al inicio de la legislatura en el acuerdo de investidura con Junts per Catalunya y que, a día de hoy y tras varios intentos fallidos, sigue sin materializarse. La petición elevada formalmente al Consejo de la UE -el órgano donde debe aprobarse por unanimidad- incluye también el euskera y el gallego.

Han pasado ya 1.000 días desde aquel compromiso, una efeméride que la entidad ha querido utilizar de forma simbólica para presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y al president de la Generalitat, Salvador Illa, para que impulsen las negociaciones. Para ello, la organización ha activado una plataforma que permite enviar cartas masivas a los tres dirigentes reclamando que cumplan con la promesa. En concreto, les piden que convenzan a la actual presidencia del Consejo de la UE para que incluya la cuestión en el orden del día y la someta finalmente a votación.

Actualmente, el Consejo está presidido por Chipre y la medida requiere el aval unánime de los 27 Estados miembros, un consenso que hasta ahora no se ha logrado pese a las negociaciones impulsadas por el PSOE con distintos gobiernos europeos. El PP, de hecho, llegó a admitir contactos con algunos dirigentes comunitarios para frenar lo que consideraba una "presión" de Sánchez para satisfacer a Junts. Con el paso de los meses, el debate fue perdiendo presencia mediática y también intensidad política, en parte porque los posconvergentes rebajaron la presión sobre el Ejecutivo, tras romper con él hace más de medio año.

Hace apenas un mes, Albares volvió a asegurar que el catalán acabará siendo lengua oficial de la UE y afirmó haber hablado con los 26 países cuyo apoyo es necesario para aprobar la medida. Según explicó, ninguno le trasladó un veto explícito, aunque varios Estados reclamaron “más tiempo”. Plataforma per la Llengua sostiene, sin embargo, que el bloqueo no responde a una imposibilidad técnica o diplomática, sino a una "decisión política" de no haber priorizado esta cuestión en las negociaciones con los socios europeos.

Como ejemplo, la entidad cita otros hitos logrados recientemente por el Gobierno español, como la elección de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones o el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. "Pedimos a Sánchez que dé prioridad a las negociaciones con los Estados que todavía mantienen reticencias, especialmente Alemania, y que deje de relegar la oficialidad del catalán a un segundo plano", reclama la entidad en un comunicado.

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En las postales prediseñadas que la plataforma pone a disposición de la ciudadanía puede leerse el siguiente mensaje: "Somos conscientes de la oposición activa que el PP español ha ejercido para obstaculizar este reconocimiento. Pero un Estado dispone de la fuerza política y diplomática suficiente para desbloquear una negociación como esta".