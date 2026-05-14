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Vista en la Audiencia Nacional

El juicio a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra quedará hoy visto para sentencia

Los abogados de los empresarios acusados defenderán en sus informes finales que no pagaron comisiones ilegales

La defensa de Jordi Pujol Ferrusola pide su libre absolución porque no hay "nada" que acredite la acusación fiscal de que cobró por obra pública

Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar, a 29 de enero de 2026, en Madrid.

Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar, a 29 de enero de 2026, en Madrid. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Ángeles Vázquez

J. G. Albalat

Madrid
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Los abogados de los exdirectivos de las constructoras que se sientan en el banquillo de los acusados en el juicio a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley defenderán este jueves que sus clientes no pagaron comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya y justificarán por qué facturaron millones de euros a las empresas de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente. Su intervención y la de los letrados del resto de empresarios (son nueve, pero este miércoles ya declararon dos) será el preludio del derecho de última palabra con el que concluirá la vista, que empezó el pasado noviembre. Salvo imprevisto de última hora, el calendario fijado por el tribunal de la Audiencia Nacional se cumplirá y este jueves el juicio quedará visto para sentencia.

En la última sesión pronunciarán sus informes finales los abogados de los constructores y de los otros empresarios que, según la fiscalía, podrían haber participado como testaferros o colaboraron con los Pujol en el presunto blanqueo de capitales de los fondos depositados en Andorra y que fueron ocultados a Hacienda durante años. Entre los informes pendientes figuran los de Gustavo Buesa, amigo de la familia Pujol; Luis Delso, expresidente de la constructora Isolux Corsan; Carles Sumarroca Claverol, exvicepresidente de Comsa Emte, e hijo de uno de los fundadores de CDC, Carles Sumarroca Coixet, y Josep Cornadó, exdirectivo de la constructora Copisa.

Noticias relacionadas y más

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo defendió el pasado martes ante el tribunal que se debe condenar a los hijos del expresidente catalán porque el juicio celebrado en la Audiencia Nacional desde noviembre sobre la fortuna que la familia ocultaba en Andorra "no es un ataque a Catalunya" ni a una "ideología", sino una defensa de "sus ciudadanos". En sus conclusiones argumentó que "en aquella Catalunya emergente se pagaba a los Pujol, como si fuera un club, con el 3%, para tener obra pública", dentro de "la red clientelar" tejida por la familia en torno al expresidente.

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