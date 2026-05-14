Juan Francisco Pérez Llorca: "Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha sido el protagonista del Afterwork organizado por EL PERIÓDICO este jueves en Casa Cupra Raval, en el que ha confesado que le gustaría reunirse con el president de la Generalitat, Salvador Illa. En un diálogo abierto con el director del diario, Albert Sáez, ha desvelado que se puso en contacto con Illa para avisarle de que este jueves estaría en Barcelona, pero el jefe del Govern ya tenía cerrado su viaje institucional a California (Estados Unidos) -donde se encuentra desde el martes y hasta el domingo-, por lo que ha sido imposible cerrar una cita en el Palau de la Generalitat.

"Hay que tener una relación institucional correcta. Yo no pongo ni quito a presidentes autonómicos, los eligen. El político debe atender al mandato ciudadano y somos dos comunidades autónomas que tenemos que entendernos, y somos dos comunidades que nos tenemos que entender", ha reflexionado. Incluso ha deslizado el menú de los asuntos que le gustaría comentar con Illa. El primero, la defensa de los agricultores más afectados por el Mercosur para tratar de tejer una suerte de alianza que "dé tranquilidad" a los ganaderos con cláusulas de salvaguarda que les garanticen que compiten en el mercado "en igualdad de condiciones".

Vinculado con esta carpeta, también ha mencionado que le plantearía hacer pinza en busca de inversiones y ha mencionado que para ello es urgente que se acelere el corredor mediterráneo y que se mejore la conectividad entre Catalunya y la Comunitat Valenciana, mediante el ferrocarril y la puesta al día de las carreteras. Otro asunto que pondría sobre la mesa es quizá el más espinoso, que es su apuesta decidida por alargar la vida de las centrales nucleares para no depender de terceros Estados, algo que Illa no se plantea apoyar porque prioriza las renovables.

Y, por último, cómo no, el modelo de financiación, después de que Catalunya haya impulsado una actualización del sistema que sigue pendiente de su tramitación en el Congreso y de recabar los apoyos necesarios para que sea una realidad. Una propuesta que para Pérez Llorca nació muerta porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió pactar de forma "bilateral" con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la Moncloa, y no sentado en una mesa con todos los presidentes autonómicos.

Afterwork en Casa Seat con Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Comunitat Valenciana, y Albert Sáez, director de El Periódico, durante un encuentro sobre actualidad política y económica. / Zowy Voeten / EPC

"Este es un ejemplo de falta de rigor y de entendimiento. Soy el presidente de la comunidad más infrafinanciada de España y creo que cualquier sistema de financiación debe empezar por atender a los que estamos peor; si no, ya partimos mal", ha sostenido, y ha recordado que la propuesta del Gobierno sólo la avala el president Illa y se ha llevado el portazo de las autonomías. Un reproche que ha hecho extensible sobre la propuesta del Gobierno de condonar parcialmente la deuda del FLA, a la que las comunidades del PP se oponen. "Se tiene que negociar con las comunidades autónomas", se ha quejado, tras recordar que esta decisión también deriva de un pacto con ERC.

Ahora bien, Pérez Llorca ha recalcado que, si el Gobierno sienta a todos los representantes de los territorios en una misma mesa para abordar cambios en el sistema, él mismo presentaría su plan. "Si estuviésemos todos en igualdad de condiciones, haría una propuesta, sabiendo que debería ceder en algo", ha asegurado.

"Hay que dialogar más y debe haber una voluntad real de cambiar el modelo, pero creo que el PSOE esta voluntad no la ha tenido nunca", ha rematado, dejando caer que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, aún tiene pendiente responderle una carta que le envió hace más de un mes, una actitud que él tacha como la "metamorfosis de Madrid" y que, a su parecer, sucede con algunos valencianos cuando deciden hacer las maletas hacia las dependencias del Ejecutivo central.

La falta de visión de Estado

Una derivada de esta concepción que critica es que, en materia de infraestructuras, no ha habido una visión estratégica compartida. Pérez Llorca ha exigido "autocrítica" porque la ausencia de mayorías para gobernar ha conllevado una "lucha entre territorios en la que se ha perdido el sentido de Estado": "La falta de visión de Estado ha influido en un mal reparto de la inversión y de las infraestructuras", ha insistido.

Pese a recalcar que la Comunitat Valenciana está en un buen momento económico por el crecimiento en sectores como el turismo o el agroalimentario y subrayar los datos del paro, ha defendido que requiere de un mayor esfuerzo del Gobierno para mejorar las conexiones y que el corredor mediterráneo "deje de ser una leyenda urbana". Así, se podría sacar un mayor potencial a su situación geográfica para seguir siendo un polo de atracción empresarial. "Echamos en falta colaboración del Gobierno y es necesaria para el crecimiento", ha sentenciado, dispuesto, también, ha abordar este asunto con Sánchez, aunque ya lo incluyó en la lista de peticiones que le trasladó en su reunión en la Moncloa cuando cumplió un mes al frente de la Generalitat Valenciana.

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También ha augurado que pronto habrá "buenas noticias" para el sector automovilístico y sobre Ford, que ha planteado a la plantilla renovar su acuerdo para la electrificación en la planta de Almussafes. "Y hasta aquí puedo leer", se ha frenado.