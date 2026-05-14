ERC convoca un Consell Nacional este lunes para decidir si apoya los presupuestos de Illa

ERC ha dado este jueves un paso más que le acerca a aprobar los presupuestos de la Generalitat de este año que, si finalmente salen adelante, serán los primeros de la legislatura. El partido de Oriol Junqueras ha convocado para el próximo lunes a su Consell Nacional, su principal órgano de deliberación interna, para tomar una decisión definitiva. Según ha publicado RAC1 y ha confirmado EL PERIÓDICO, el cónclave se celebrará a las 18.30 horas. Un poco antes también se reunirá la ejecutiva de la formación.

Todas las piezas empiezan a encajar para que ERC dé su aval definitivo a las cuentas y la convocatoria del Consell Nacional es la señal de que las conversaciones están en su fase final. El lunes está previsto que la dirección, con Junqueras al frente, rinda cuentas a los dirigentes y cuadros del partido sobre la negociación y se acabe de perfilar una decisión.

El pacto está cerca porque ERC, aparte de negociar el contenido de los presupuestos, ha incluido en el acuerdo el impulso de tres proyectos extrapresupuestarios a desarrollar en los próximos meses. El primero, la construcción de una línea de tren orbital para la segunda corona metropolitana de Barcelona; el segundo, la creación de una sociedad mercantil que vele por acelerar las inversiones del Estado en Catalunya y, el tercero, la transferencia de una competencia estatal a la Generalitat aún por concretar.

Precisamente, este mismo jueves ERC ha presentado su propuesta de línea orbital ante los cargos municipales del partido. Una línea que tiene que unir Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona. El objetivo es reducir la radialidad del mapa ferroviario y descongestionar las carreteras de vehículos. La propuesta republicana tiene un presupuesto de 5.200 millones de euros y un calendario de ejecución desde 2027 a 2040. Falta el visto bueno del Gobierno, que es quien tiene que poner el dinero.

Tanto la línea orbital como la sociedad mercantil y la competencia a transferir son tres cuestiones que, para que sean realidad, dependen del Gobierno de Pedro Sánchez. Es por esto que, como adelantó EL PERIÓDICO el lunes pasado, se convocará una Comisión Bilateral Estado-Generalitat para concretar estos compromisos y definir los calendarios.

Segundo intento

Es el segundo intento del Govern de Salvador Illa para aprobar las cuentas. El primero, a principios de año, fracasó por el desencuentro entre el ejecutivo y ERC. Los republicanos no aceptaron apoyar las cuentas porque no tenían la garantía de que el Estado cedería a Catalunya la recaudación del IRPF.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en su viaje institucional a California. / ACN

Ahora siguen sin tener la garantía sobre este impuesto, pero tienen decidido apoyar las cuentas porque consideran que la línea orbital, la sociedad mercantil y la competencia a transferir son contrapartidas razonables. Además, el partido de Junqueras asegura que seguirá batallando para conseguir el tributo. Su idea es presentar enmiendas a la ley de la nueva financiación autonómica cuando esta llegue al Congreso.

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Si ERC da finalmente el 'sí' a los presupuestos, el Govern aún tendrá que convencer a los Comuns para tener los votos necesarios para que prosperen en el Parlament. El partido de Jéssica Albiach ya llegó a un pacto a principios de año, pero quedó obsoleto cuando Illa tuvo que retirar las cuentas por el choque con ERC. El objetivo del Govern es poder aprobar la ley de forma definitiva antes del mes de agosto. Esto le obliga a cerrar los acuerdos antes de que acabe este mes de mayo.