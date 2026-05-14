Eloy Suárez ya tiene nuevo puesto en el Gobierno de Aragón tras ceder el PP el senador autonómico a Vox

Eloy Suárez será el nuevo consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), cuado deje el puesto de senador autonómico que pasará del PP a manos de Vox fruto del acuerdo firmado por ambos partidos para la gobernabilidad en Aragón y que le permitió al presidente aragonés, Jorge Azcón, mantenerse en su puesto y abrir una nueva legislatura en la comunidad después de las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero.

Con este nuevo puesto, Suárez conservará un lugar de relevancia en la política aragonesa, en la que lo ha sido prácticamente todo en las filas del Partido Popular, desde el ámbito municipal, en el Ayuntamiento de Zaragoza, hasta la política nacional y autonómica, en distintas etapas desde mediados de los años 90.

Su salida forzada como senador autonómico fruto del pacto PP-Vox, en un periodo en el que ha ejercido como presidente de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, se esperaba que pudiera compensarse y tener continuidad en el equipo de Jorge Azcón, por la relevancia política de Suárez y, en particular, por su relevancia en la trayectoria política del propio Azcón.

Cabe recordar que el actual presidente de Aragón fue portavoz adjunto de Eloy Suárez cuando este lideraba la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza tras quedarse a solo un concejal de poder gobernar en la ciudad. Él le recuperó para las listas municipales del PP al consistorio zaragozano. Además, Suárez también fue diputado autonómico, después lideró la oposición zaragozana y pasó a la Cámara Alta en 2023, cuando Jorge Azcón se puso al frente del Gobierno de Aragón, en un gesto ya simbólico por su dilatada trayectoria en el partido.

Tal y como ha adelantado Heraldo y ha confirmado este diario, Suárez seguirá vinculado al servicio público, esta vez con un cargo empresarial como consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), que aglutina 16 empresas públicas dependientes del Gobierno de Aragón, como Aragón Exterior (Arex), Aragón Plataforma Logística, Sarga, Aragón Turismo, Suelo y Vivienda de Aragón, Techno Park, Expo Zaragoza Empresarial, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, Motorland-Ciudad del Motor, Sodiar, Aragersa, Sodecasa o el parque tecnológico Walqa. Al frente de la CEPA también coordinará la labor en empresas privadas y participadas por el Gobierno de Aragón, como Aramón, la Nueva Romareda, Zaragoza Alta Velocidad o la Terminal Marítima de Zaragoza.

El pleno de senadores autonómicos, el 19 de mayo

El próximo martes, 19 de mayo, se producirá la toma de posesión de los nuevos senadores autonómicos de Vox y del PSOE, que sustituirán al propio Eloy Suárez y a la histórica socialista turolense, Mayte Pérez, que cierra por ahora una carrera de más de 20 años desempeñando distintos puestos en política autonómica y nacional. Ambos cesarán en el momento en que sus sustitutos sean nombrados senadores de representación autonómica en un pleno de las Cortes de Aragón del próximo martes.

Les sustituirán los diputados de Vox Javier Alonso Coronel, elegido por primera vez diputado de las Cortes de Aragón el pasado 8 de febrero, y el socialista Rafael Guía, secretario general del PSOE en la provincia turolense, que también tomó posesión del acta como diputado autonómico por primera vez en esta legislatura y que, pese a haber sido el cabeza de lista del PSOE en Teruel, dejará el cargo para dirigirse al Senado.

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Según el acuerdo de la Junta y la Mesa de las Cortes, en ese mismo pleno se producirá también otro de los cambios previstos en el pacto PP-Vox para el reparto de sillones entre ambas fuerzas de la derecha. Así, está previsto que se produzca la elección de la diputada de la extrema derecha Carmen Rouco como vicepresidenta de las Cortes de Aragón, en sustitución del popular Fernando Ledesma, que ha registrado este miércoles su renuncia al cargo de vicepresidente primero, y que tomará efecto del día 18 de mayo, para dar paso a Rouco.