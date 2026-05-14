Baño se presenta en la comisión sobre los bonos de la Diputación de Alicante como una víctima y sin admitir preguntas

Carlos Baño ha entrado este miércoles en la Diputación de Alicante con una intervención escrita bajo el brazo y ha salido sin haber contestado a las preguntas de la oposición. La comparecencia más esperada de la comisión de investigación de los bono comercio, celebrada a puerta cerrada, ha durado apenas 45 minutos y ha dejado más escenas que respuestas: un relato personal del presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme, la negativa a someterse al interrogatorio de los grupos, el plante del PSOE y una sensación extendida entre varios asistentes de que la sesión había servido más para intentar fijar su defensa que para aclarar la gestión de las ayudas.

Baño había estado antes en el acto por el 182 aniversario de la Guardia Civil, al que llegó tarde, y después acudió a la Diputación acompañado por Jesús Navarro, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Dentro, según fuentes presentes en la reunión, ha abierto su intervención marcando una primera distancia, al afirmar que comparecía por Facpyme y no por la Cámara. Esa precisión ha sido discutida después por el PSOE, que recuerda que la Cámara también firmó convenios vinculados a campañas del bono comercio, entre ellos con el Ayuntamiento de Alicante.

La intervención ha seguido por un terreno más personal que técnico. Baño se ha presentado como “quinta generación” de comerciantes, ha defendido su trayectoria, ha negado haberse enriquecido con el programa lanzado por su "hermano" Carlos Mazón cuando presidía la Corporación provincial, y ha reprochado a la oposición que hubiera contribuido a lo que ha descrito como una “lapidación” de su imagen. Una fuente presente en la sesión resume el tono: “Ha hecho un papel merecedor de un Oscar”. Otra, de un grupo distinto, sostiene que el compareciente “se ha presentado como una hermanita de la caridad”.

El momento de mayor carga emocional ha llegado cuando Baño ha aludido a su padre y a su abuelo fallecidos. Fuentes de la comisión coinciden en que se ha emocionado al recordar su origen familiar en el comercio. Un diputado presente habla de “pucheros”, aunque precisa que no ha apreciado lágrimas. La escena encaja con el registro que Baño ya había utilizado en otras comparecencias públicas, cuando llegó a comparar su “calvario” en el caso del bono comercio con la crucifixión de Cristo tras relatar una conversación con el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

Discurso

El discurso tenía un índice claro. Baño ha articulado su defensa en torno a varias ideas: que una entidad sin ánimo de lucro no puede tener actividad empresarial, que Facpyme no era beneficiaria de las ayudas, que Nexo Retail era una herramienta operativa, que la instrucción judicial debe hacerse “con rigor” y que la elección de Facpyme no respondía a una relación personal con Mazón. También ha sostenido que Facpyme no decidía el expediente administrativo. Todo ello, sin aceptar después preguntas de los grupos de la oposición.

Ahí se ha roto la sesión. Cuando Baño ha dejado claro que no respondería por respeto a la causa judicial y por recomendación de sus abogados, el diputado socialista Raúl Ruiz le ha interrumpido. Según fuentes del PSOE, el grupo había preparado una batería de preguntas extensa y esperaba una comparecencia larga, incluso hasta media tarde. “Para contar lo suyo, podía haber enviado un PDF”, resume una fuente presente en la reunión. Los socialistas han abandonado la sala poco después, al considerar que la comisión quedaba convertida en un monólogo.

La escenografía tampoco ha pasado desapercibida. Según asistentes a la reunión, Baño se ha colocado en la mesa solo, con cuatro sillas vacías a cada lado. La sala cuenta con sistema de videoacta y los miembros de la comisión suelen situarse en la parte frontal, de cara a la cámara. Baño, en cambio, ha quedado en el lado contrario, de espaldas al objetivo. Fuentes presentes aseguran que se le ha invitado a acercarse, pero ha respondido que estaba cómodo. “Había intención de que en el videoacta su cara no saliera”, interpreta un diputado asistente.

Fotografía

Ese mismo diputado sostiene que el PP ha evitado la fotografía con Baño. La comparecencia se ha producido a puerta cerrada y sin imágenes del arranque de la reunión. Los periodistas no han podido acceder a la planta donde se celebraba la comisión ni los cámaras y fotógrafos tomar recursos iniciales del compareciente dentro de la sala. Ese control de la imagen refuerza la lectura de una sesión marcada por la cautela política alrededor de Baño, investigado judicialmente pero todavía con un papel central en entidades económicas de Alicante.

La sesión también ha dejado otra queja de fondo por la documentación. El PSOE había pedido un listado amplio de expedientes, contratos, comunicaciones, informes, borradores y documentos de trabajo. Según fuentes socialistas, lo recibido hasta ahora son “expedientes en bruto” que no permiten reconstruir con claridad la toma de decisiones. Una de esas fuentes asegura que, entre los documentos remitidos, figuran reuniones de valoración de proyectos por importes millonarios resueltas en apenas diez minutos, extremo que los socialistas consideran necesario aclarar en futuras sesiones.

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La investigación judicial, dirigida por el magistrado de Alicante Francisco Javier de la Torre, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.