Catalunya modifica el procedimiento de Mossos para acabar con algunas infiltraciones: "No es la vía adecuada para obtener información"

El Departament de Interior y Seguridad Pública prepara una modificación del decreto interno sobre estructura y funciones de la policía catalana para articular y clarificar los procedimientos de los Mossos para obtener información, principalmente en los que afecten a colectivos "que no representen un riesgo de violencia social". Así lo aseguró la consellera Núria Parlon este miércoles durante su intervención en el Parlament y lo ha refrendado este jueves en una entrevista en TV3.

Estos cambios afectarán a la Comisaría General de Información de la policía catalana, ya que se especificarán las fórmulas para recabar información ante convocatorias o acciones que supongan un riesgo. Con esta medida Parlon ha querido responder a la polémica por la infiltración de dos mossas en una asamblea de docentes la semana pasada que preparaban movilizaciones por la huelga en el sector educativo.

La consellera ha asegurado en TV3 que "mi trabajo es blindar la norma con las cautelas necesarias para que no vuelva a pasar" una situación como la ocurrida en la asamblea de docentes, ya que "no podemos permitir que un error operativo cause desconfianza de la ciudadanía sobre la policía". Parlon ha recordado que la presencia de estas agentes en la asamblea no se tratababa de una "infiltración", ya que la legislación únicamente reconoce esta figura para investigaciones de terrorismo o crimen organizado.

"Los Mossos necesitan información para evaluar riesgos pero lo deben hacer con técnicas que no sean invasivas", ha señalado la consellera quien ha añadido que la presencia policía en esta reunión "no es la vía adecuada para obtener esta información", pese a que lo considera "un error sin mala intención". Pese a esto, la modificación del decreto también hará que los Mossos no se expongan al debate político, según la consellera, como ha sucedido en la última semana.

En la entrevista Parlon ha añadido que "no es suficiente con pedir disculpas", como hizo en el Parlament, y por eso ha tomado la decisión de cambiar esas prácticas para recabar información. En este sentido, recordó que la policía suele recopilar datos e informaciones ante la convocatoria de movilizaciones para establecer dispositivos preventivos, como los que se hacen ante un corte de una vía principal. Por eso, la consellera ha recordado que hay concentraciones no comunicadas que les obliga a actuar de forma rápida para evitar conflictos cuando colisionan el derecho a la huelga con el de movilidad.

Confianza en Trapero

Con los cambios normativos cualquier actuación de la Comisaría General de Información para obtener información sobre valoración de riesgos, como los que se pueden producir ante una asamblea o una protesta, se hará ponderando la repercusión social y de forma "no invasiva", según la consellera.

Parlon también ha asegurado que el director general de la Policía, Josep Lluis Trapero "no ha hecho nada para desmerecer mi confianza" y ha reiterado que "no se puede culpar a quien no conoce" la operación de Mossos de acudir a esta asamblea para informarse. Algunos partidos de la oposición y los sindicatos de educación han pedido la cabeza del director general de la Policia por esta infiltración, pese a que la consellera cree que se trata de un "error desproporcionado pero sin mala fe".

Parlon también ha descartado cualquier cese por ahora entre los Mossos por la polémica generada por las infiltraciones en la asamblea de docentes de la semana pasada y ha reiterado su confianza en la actual estructura de mandos de los Mossos así como en sus mecanismos de control. Por eso quiere esperar al resultado de la información reservada abierta, que se espera sea en breve, "y a partir de aquí tomar las decisiones que consideremos oportunas".

Mossos en los institutos

En la entrevista en TV3 Parlon ha recordado que los Mossos tienen experiencia en prevención y que por eso los contactaron desde el Departament d'Ensenyament para una prueba piloto en los institutos que lo solicitaban. En concreto, se trataba de hacer trabajo preventivo con equipos directivos y ha negado que hubiera Mossos en el aula. La consellera ha dicho que esta prueba piloto "se ha malinterpretado" y por eso cree que los centros "no lo pedirán, hay mucha presión". "Un proyecto no se puede hacer con disputas, con rechazo, es una lástima, hace un más de un año que veníamos trabajando en él", ha indicado Parlon.

La consellera también ha admitido que las estadísticas sobre criminalidad son buenas, con un descenso de delitos, pero ha reconocido que la percepción no mejora. Sobre el crimen de Esplugues ha asegurado que la principal hipótesis de los Mossos es que no se trata de un ataque yihadista y ha recordado que en los últimos 20 años no hay un cambio estructural en los homicidios cometidos en Catalunya sino que las cifras se mantienen pese al incremento de población.

Noticias relacionadas

Por eso, ha remarcado que se debe analizar cada uno de estos delitos dentro de su contexto, para no generar alarma social. Como ejemplo ha explicado que los delitos de violencia sexual no bajan al haber más denuncias y por los cambios normativos que diferencian entre abuso y agresión sexual, o que las lesiones se han incrementado al existir más interacción social y, por tanto, más conflictos.