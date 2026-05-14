Catalunya y California firman un convenio para reforzar la cooperación ante las sequías y la lucha contra los incendios

En enero del año pasado, el fuego hacía estragos en el sur de California. Meses después, ya en verano, Catalunya sufría los incendios de La Segarra y el Baix Ebre. Pese a estar separadas por el Atlántico, las dos regiones comparten retos climáticos. Con esa realidad acuciante encima de la mesa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado la firma de un acuerdo para reforzar la cooperación entre el Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) y el California Institute for Water Resources de la Universidad de California.

Tanto Catalunya como California constatan como el cambio climático y la sequía son cada vez más frecuentes en el clima mediterráneo, algo que obliga cada vez más a repensar la gestión que se hace del agua. Precisamente, la alianza firmada debe servir para promover la cooperación científica en ámbitos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico relacionados con un modelo de gestión sostenible del agua, así como facilitar la movilidad de investigadores entre los dos centros.

Un seminario en noviembre

El objetivo pasa por intercambiar conocimiento y experiencias entre los dos territorios en un contexto de "condiciones climáticas extremas". Una de las primeras traducciones visibles del convenio será la celebración en noviembre de un seminario Catalunya-California sobre la gestión del agua que se celebrará en el estado americano. Durante la firma del convenio, Illa ha defendido que se atienda a la ciencia para tomar medidas contra el cambio climático y ha remarcado la necesidad de "cooperar" para compartir experiencias.

El president de la Generalitat ha tenido este jueves una intensa agenda de reuniones en la capital de California, Sacramento, para estrechar una alianza que se fraguó hace cuatro décadas y que se traduce en colaboraciones en materias de interés común, como esta lucha contra el cambio climático o la innovación tecnológica. Además de haber sido recibido por la presidenta del Senado, Monique Limón, durante una sesión plenaria en el que se ha alabado los vínculos entre los dos territorios, Illa se ha reunido con la vicegobernadora del gobierno californiano, Elena Kounalakis, para renovar esos lazos y trazar un plan de trabajo. Una de las novedades es la celebración de un foro económico en los próximos dos años para poner en contacto a empresas y emprendedores.

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La cooperación, sin embargo, va más allá de ámbitos como la tecnología, la ciencia y el cambio climático. Illa también ha subrayado la sintonía política en un territorio que se ha convertido en una suerte de bastión anti-Trump. Tras la reunión con Kounalakis -no ha sido posible con el gobernador Gavin Newsom porque está centrado en los presupuestos-, el president ha defendido que es necesario que haya estados como California que ejerzan de contrapeso a Donald Trump. "Hay que lanzar mensajes diferentes", ha resumido.