Camps va con todo y habilita una sede física para disputar el liderazgo del PPCV a Llorca

Francisco Camps está en campaña. No es ningún secreto. Su intención de alcanzar el liderazgo del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a través de un congreso que sigue sin convocarse y sin fecha es pública y manifiesta, verbalizada en todo tipo de foros, pero por si las palabras se las llevara el viento, el expresident de la Generalitat ha pasado al terreno de lo material, lo físico, y tras la recogida de 300 avales (presentados la semana pasada) ha añadido un lugar como kilómetro 0 para su objetivo, una sede propia.

Según ha podido saber este periódico, Camps ha habilitado una "oficina propia de campaña" que se estrenará este mismo viernes. Así informa el equipo del ex dirigente en un mensaje reenviado entre sus seguidores. "Ante la situación en la que nos encontramos y en previsión del inminente Congreso del PPCV nos hemos puesto en marcha y desde esta semana contamos con nuestra propia oficina de campaña a pleno funcionamiento para atender vuestras dudas", señala el texto.

Esta sede específica del ex jefe del Consell y aspirante a recuperar el trono de los 'populares' valencianos, cargo que ocupó entre 2003 y 2011, está "en pleno corazón de València" con un guiño precisamente al tiempo pasado al que apela Camps llamando a recuperar la mayoría absoluta perdida. En concreto, la oficina se situará en la calle Gobernador Viejo, 9, una calle donde explican "el PPCV ya tuvo sede hace un tiempo". Fue antes del cambio de denominación, cuando el PP era Alianza Popular.

Según especifican fuentes del equipo del expresident, este espacio es en el salón que tiene el hotel (Numa Valencia La Xerea, según Google) en la planta baja de este número 9 de la calle Gobernador Viejo. Asimismo, añaden que el local se lo han cedido de manera gratuita ya que la zona no es precisamente barata. La nueva oficina de Camps estará a poco más de medio kilómetro de la actual sede del PPCV en Embajador Vich, inaugurada por Carlos Mazón en 2022, justo antes de las elecciones autonómicas en las que consiguió recuperar el poder en el Ejecutivo autonómico.

Paco Camps, la semana pasada, en rueda de prensa sobre el congreso del PPCV / Miguel Ángel Montesinos

A falta de unos horarios de apertura que se irán informando, el equipo del expresident asegura que sí que estarán abiertos este mismo viernes 18:00 a 20:00. Esta primera atención física será una semana antes de la cita que ha convocado Camps en Veles e Vents en el que el expresident presentará su candidatura al congreso del PPCV que los seguidores del político consideran que se podría convocar este próximo lunes después de las elecciones andaluzas.

Un ojo en las encuestas

De hecho, en el mensaje difundido por el equipo de Camps, explican que este viernes estarán "vendiendo entradas" para el acto del día 22 "por si alguien no ha podido comprar la entrada online o no se aclara". El texto termina con el lema que se ha convertido en el leitmotiv del expresident: "Camps mayoría absoluta 2027", reivindicando un resultado que según ha ido trasladando en encuestas, los 'populares' ahora tendrían lejos con Juanfran Pérez Llorca como aspirante.

El expresident presentó el pasado jueves una actualización de su primer sondeo. En esta sitúa al bloque PP-Vox en condiciones de revalidar la Generalitat, pero asigna menos representantes al PP que el trabajo demoscópico que maneja el Palau. En este caso, el PP obtendría 32 diputados (uno más que en la entrega de febrero) y Vox 20, los mismos, suficientes para gobernar (la mayoría son 50 escaños en las Corts). En la izquierda, el PSPV lograría 26 y Compromís, 21.

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La miga estaba también en las preguntas de la encuesta, que miden también la fuerza de Camps como posible candidato al Ayuntamiento de València. El expresident es considerado por el 49,4 % de los votantes de PP y Vox como "el mejor candidato", frente al 38,3 % que apuestan por Catalá. Con todo, ha insistido en que su foco está puesto en el congreso y en lograr ser proclamado presidente del partido y aspirante a la Generalitat.