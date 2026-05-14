Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP

El Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, compró en 2024 por 1,2 millones de euros el Hostal Colón de Peguera, cerrado desde hace años, a una sociedad vinculada a un exconcejal de Urbanismo del PP en el municipio. Fue una adquisición directa a través de un contrato negociado sin publicidad. Varios informes de técnicos municipales avalaron la operación, financiada con fondos europeos Next Generation.

El Hostal Colón era un alojamiento que databa de 1959. El Consistorio justificó la compra en la necesidad de esponjar la zona turística «saturada y madura». Su demolición se completó a finales de 2025, junto con la de otro hotel obsoleto de Magaluf (el Teix), en lo que ha sido una de las medidas estrella de esta legislatura. En Calvià, no se veía el derribo de un hotel desde la época de la alcaldesa socialista Margarita Nájera.

La sociedad Apartamentos Bella Colina 8 SL era la propietaria de la totalidad de la finca, con una superficie de 600 metros cuadrados. La documentación societaria consultada por este diario sitúa a Alberto León como administrador único de esta sociedad. Él formó parte del gobierno municipal en la legislatura 2003-2007.

Según un documento notarial fechado el 8 de agosto de 2018, al que ha tenido acceso este diario, Alberto León, como administrador único de Gestión y Logística Externalizada SL, constituyó otra sociedad, Apartamentos Bella Colina 8 SL.

La mayor parte del capital quedó en manos de Gestión y Logística Externalizada SL, mientras que Alberto León asumió una participación minoritaria.

Representante legal

Una representante legal de la sociedad propietaria actuó en nombre de la mercantil en todos los trámites con el Ayuntamiento de Calvià, según consta en el expediente municipal. El Consistorio le invitó a participar en este negociado sin publicidad el 4 de julio de 2024, requiriendo varios documentos.

Al día siguiente, 5 de julio antes del mediodía, la representante respondió con un correo electrónico aceptando la venta del hostal por 1,2 millones de euros. En ese mismo mail, se excusaba por no adjuntar las últimas declaraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y apuntaba que la sociedad no había tenido ninguna actividad y que sólo presentaba sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil.

El 17 de julio, la operación quedó formalizada a través de un decreto del alcalde, que recogía los informes favorables del jefe de servicio de Urbanismo, de la letrada de Servicios Jurídicos, de la arquitecta que efectuó la tasación y de la Mesa de Contratación.

En el informe jurídico se podía leer lo siguiente: «El edificio que se desea adquirir está ubicado en una zona turística saturada y madura […] en la que concurren las características de obsolescencia o degradación». La venta se formalizó ante notario el 31 de julio de 2024.

Exconcejal de Urbanismo

León fue concejal de Urbanismo por el PP en la legislatura 2003-2007, con Carlos Delgado como alcalde. A final de ese mandato, tuvo que renunciar a sus áreas de gobierno después de que la oposición socialista desvelase que, desde su departamento, se habían adjudicado contratos municipales por miles de euros a una empresa de la que su hermano, Rafael, era administrador único.

Rafael León es uno de los asesores actuales del alcalde Juan Antonio Amengual (PP), como coordinador del proyecto deportivo ‘Calvià 365’.

Alberto León se defendió en ese momento con el argumento de que la Ley de Contratos del Sector Público no imposibilitaba esas contrataciones.

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Concluyó la legislatura como edil sin atribuciones y no repitió en el gobierno municipal cuando Delgado ganó por mayoría absoluta los comicios de 2007. El caso se cerró sin ningún tipo de recorrido judicial y León se centró en la actividad empresarial privada.