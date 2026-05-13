Los sindicatos de profesores consideran "insuficientes" las explicaciones de Parlon y Trapero y reclaman su dimisión

Representantes de los sindicatos Ustec y CGT han comparecido en intervención en la comisión de Interior del Parlament de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, sobre las infiltraciones de Mossos d'Esquadra en las asambleas docentes para preparar la huelga de esta semana.

Las dos organizaciones sindicales han cerrado filas sobre la intervención de los dirigentes de Interior, ya que las han considerado "absolutamente insuficientes" y por eso han pedido la dimisión de Parlon y de Trapero. En este sentido, creen que no se han dado "respuestas veraces y sólidas" por la actuación policial y han lamentado que la consellera de Educación, Esther Niubó, no haya defendido a los docentes.

Por eso, Ustec y CGT mantienen su anuncio de presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra los responsables de Interior, de Educación y de los Mossos por vulneración de derechos fundamentales, como el de reunión o de huelga, por esta infiltración policial.

Además, los sindicatos esperan que en la reunión de este jueves con Educación se puedan acercar posiciones con una propuesta que los docentes admitan, ya que, en caso contrario, seguirán con las movilizaciones la próxima semana.

Denuncia penal

La Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans los Derechos Humanos ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Núria Parlon, Josep Lluís Trapero y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por presuntos delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

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Han afirmado que la infiltración de Mossos en la asamblea docente podrían haber afectado a derechos reconocidos como el de reunión, libertad sindical y el de huelga y por eso creen que "debe ser investigada con la máxima transparencia y garantías democráticas". La denuncia apunta también a posibles responsabilidades relacionadas con prevaricación administrativa y revelación de secretos.