Illa busca inversiones para Catalunya en Silicon Valley y contrapone su modelo al de Ayuso: "Nuestro ánimo es colaborar, no confrontar"

"Nos abrimos al mundo para que el mundo invierta en Catalunya". Con esta declaración de intenciones, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado su agenda en California con una reunión en Silicon Valley con catalanes que ocupan cargos directivos en las principales empresas tecnológicas. Pero no ha desaprovechado la ocasión para lanzar un dardo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras su polémico viaje a México: "Nuestro ánimo es de colaboración y no de confrontación". Una manera de reivindicar que su proyecto pasa por labrar y tejer alianzas económicas mientras otros dirigentes, en este caso del PP, siembran discordia.

Illa ha destacado que lo que busca en la "cuna de la tecnología" es lograr cómo lo que es toda una "revolución" puede ponerse "al servicio del bien común", además de poner el radar para anticipar hacia dónde se enfocan sectores como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la movilidad o los semiconductores, entre otros. El propósito de la agenda internacional del president es "sembrar", abonar relaciones que puedan traducirse después en oportunidades económicas que contribuyan a su objetivo de que Catalunya vuelva a liderar España. Esta cita en la meca de las empresas tecnológicas mundiales es, de hecho, uno de los puntales de su viaje a California.

Catalanes al mando de empresas punteras a nivel mundial

En el encuentro han participado expertos en perfiles distintos, desde investigadores e ingenieros que ocupan cargos destacados hasta responsables empresariales. Han sido un total de 13: Oriol Vinyals, vicepresidente de investigación de Google y uno de los expertos más citados del mundo en materia de IA; Joaquín Quiñonero, técnico de Open AI y uno de los pioneros mundiales de la IA responsable; José M. Álvarez, director del grupo de investigación de IA en vehículos autónomos de NVIDIA; Gemma Garriga, vicepresidenta de ingeniería de GitHub de Microsoft; Carles Ollé, encargado de la arquitectura de almacenamiento de Apple; Marcos Alonso, diseñador de Apple; Lluís García, director de ingeniería de Meta; Xavier Amatriain, jefe de IA y datos de Expedia Group; Carlos Felip, vicepresidente de estrategia corporativa de F5 y experto en ciberseguridad; Pere Monclús, vicepresidente de ingeniería de Cisco Systems; Albert Orriols, vicepresidente de ingeniería de software para modelos de IA de HP; Fernando Amat, investigador de Netflix; y Rafel Fors, vicepresidente de LiDAR de Valeo, del ámbito de la conducción y la movilidad.

La reunión se ha hecho en un enclave que tiene un alto simbolismo: el hotel Rosewood Sand Hill Hotel, en Menlo Park, el lugar fundacional de OpenAI, la compañía de ChatGPT, ya que aquí se puso su embrión en una cita entre Sam Altman y Elon Musk, entre otros. Para su cometido de abrir paso a alianzas tecnológicas que reporten beneficios a Catalunya Illa se ha hecho acompañar por la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, y el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. También forma parte de la comitiva Albert Tort secretario de Telecomunicacions y Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya.

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El Supercomputing Center suma colaboraciones

Tras la visita a Silicon Valley, el president tiene por delante en su primer día en California otros encuentros relevantes en empresas como la plataforma Plug and Play, compañía con una importante presencia en Barcelona, y una visita al Stanford Mussallem Center for Biodesign, que servirá para conocer de primera mano la colaboración que tiene este centro con el Hospital Sant Joan de Déu en materia de innovación en pediatría y salud mental. También firmará acuerdos de colaboración del Barcelona Supercomputing Center (BSC) con las compañías SuperMicro y NVIDIA y se reunirá con startups en Palo Alto.