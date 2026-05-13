Illa reivindica una Catalunya "sin complejos" tras reforzar la alianza con Nvidia y Supermicro para potenciar la IA europea

Ante el terremoto geopolítico mundial provocado por Donald Trump, el president de la Generalitat, Salvador Illa, hace meses que defiende que Europa tiene que reforzar su propio proyecto y tener autonomía estratégica. Y dentro de este objetivo, la soberanía tecnológica y, en particular, el desarrollo de una inteligencia artificial propia europea, es crucial para dejar de depender tanto de grandes compañías o infraestructuras de Estados Unidos o China. Con este horizonte, el president ha acompañado la firma de dos convenios que refuerzan la colaboración del Barcelona Supercomputing Center (BSC) con Nvidia y Supermicro, dos de las empresas tecnológicas punteras de Silicon Valley.

"Catalunya tiene que quitarse los complejos de encima. Tenemos que liderar los próximos diez años sin pedir permiso a nadie", ha defendido ante catalanes que trabajan en 'startups' de Palo Alto. Una manera de resumir cómo Illa busca con este viaje a California abrir paso para que Catalunya despunte en el liderazgo de los grandes retos tecnológicos que supone la irrupción de la inteligencia artificial y, también, atraer profesionales del sector que vean en Barcelona una ciudad atractiva para desarrollar sus proyectos e invertir. Eso sí, dejando claro que la apuesta debe pasar por poner la tecnología "al servicio del interés general" a través de la regulación, algo que, ha admitido, genera debate en la cuna de la tecnología en Silicon Valley, donde se cuestiona hasta qué punto poner normas va en detrimento del progreso.

Es necesaria una regulación, aunque sin obstaculizar el desarrollo y la innovación, pero que garantice que el objetivo es poner la inteligencia artificial al servicio de una mejor sanidad, educación e investigación Salvador Illa — President de la Generalitat

"Es necesaria una regulación, aunque sin obstaculizar el desarrollo y la innovación, pero que garantice que el objetivo es poner la inteligencia artificial al servicio de una mejor sanidad, educación e investigación", ha asegurado tras mantener un intercambio con estudiantes de la universidad de Standford, ante los que también ha hablado de las "diferencias políticas" entre el Govern y el gobierno de Trump. El de la Generalitat, ha defendido, es un ejecutivo "prociencia y protecnología" que cree en la importancia de los "valores democráticos y humanistas" y la urgencia por combatir la desigualdad. Un antagonismo que tomará aún más protagonismo en la agenda de este jueves, cuando Illa se reunirá con la presidenta del Senado de California, Monique Limón, y la vicegobernadora, Elena Kounalakis.

IA, almacenaje de datos e innovación pediátrica

En cuanto a los convenios firmados, el BSC hace años que colabora con Nvidia con iniciativas que aplican la inteligencia artificial en ámbitos como las ciencias de la vida, la predicción meteorológica y el cambio climático o ingeniería. Con la alianza sellada ahora, esa cooperación se amplía para centrarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas soberanas europeas, con un marco temporal enfocado en desarrollar tecnología conjunta operable para el MareNostrum 6. Fuentes del Govern apuntan que, a futuro, preocupan asuntos de almacenaje de datos, especialmente sobre asuntos sensibles, y que la tensión generada por Trump aconseja apostar por tecnologías europeas y depender menos de las americanas. De hecho, el convenio con Supermicro supone un acuerdo con una de las mayores empresas tecnológicas mundiales especializada en soluciones informáticas integrales de alto rendimiento, además de proveer programarios de sistema de almacenaje, centros de datos e inteligencia artificial.

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El president también ha visitado el Stanford Mussallem Center for Biodesign, centro puntero en innovación en pediatría a nivel mundial que investiga para crear nuevas tecnologías que mejoren la salud, para conocer de primera mano la colaboración que tiene con el Hospital Sant Joan de Déu. Desde 2020 cooperan con el programa Impact4kids, con financiación del Govern, que promueve proyectos innovadores centrados en la salud pediátrica y maternal, desarrollando soluciones tecnológicas rupturistas con dispositivos médicos, biotecnológicos, de salud digital y servicios sanitarios.