Oltra, la gran ausente en la 'puesta de largo' de Baldoví como candidatable

Joan Baldoví habló de la dana y las familias de las víctimas y citó a una de las principales representantes de las asociaciones, presente en el público; habló de posibles subidas de impuestos a personas de rentas altas y grandes patrimonios y se refirió a que "personas que están aquí" deberán "aportar más", con el presidente de la patronal CEV, Vicente Lafuente o el de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata entre los asistentes y hasta de ir a por los votantes "decepcionados" del PSPV y mencionó a su síndic, José Muñoz, también en una mesa de la sala.

Las conferencias como la de este martes de Nueva Economía Fórum donde Baldoví se probó su traje de candidato a la Generalitat son tanto de quién habla de qué como de quién asiste. De ahí que entre tantas menciones y personas presentes la figura de Mónica Oltra, de quien no se dijo nada ni apareció por el salón del Hotel Las Arenas, se convirtiera en la gran ausente de la cita, provocando alguna mueca de duda por la relación de la exvicepresidenta con Compromís y con la parte de la formación que representa el actual portavoz en las Corts.

Fuentes del equipo de Baldoví despejan cualquier sospecha o desaire por parte de la que candidatable a la alcaldía de València. En este sentido, explican que fue el propio Baldoví el que la invitó personalmente a la charla y que fue ella personalmente también la que le explicó que no podría acudir por un tema laboral. Esa misma explicación la señaló la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, también coportavoz de Iniciativa en València, que recordó que Oltra está ahora no tiene un cargo político sino que tiene su trabajo (es abogada) y que por lo tanto tenía que atender a sus "responsabilidades".

La asistencia de Oltra a la conferencia hubiera sido el primer encuentro en público de los dos dirigentes valencianistas llamados a ser el tándem de la coalición (o la confluencia que acabe surgiendo desde el frente izquierdo) para las próximas elecciones de mayo de 2027, uno como aspirante a la Generalitat y otra como la candidata al Cap i Casal, la joya de la corona a nivel municipal y que representa cerca de uno de cada seis votos del censo autonómico. Sí que se han visto en privado, según contó Baldoví, en un café, días antes de que la exvicepresidenta anunciara su regreso.

"Regarem"

La situación de Baldoví como de Oltra es similar en cuanto a su posición para encabezar las respectivas listas electorales para estos dos ámbitos. Ambos han mostrado su deseo de ser los candidatos aunque todavía no se ha aprobado nada dentro de los órganos de Compromís. En este sentido, parecía más avanzado el caso de Oltra cuando hace dos semanas se preveía una ejecutiva local de los valencianistas para ungirla como candidata, pero al final no se habló del tema, lo que ha acabado generando más ruido interno.

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Ante ello, este martes, fue la síndica adjunta de Compromís y dirigente de Iniciativa la que remarcó que cada cosa "tiene su tempus político" y que hay "unos procesos que respetar", sin referirse específicamente a ninguno de los dos casos. Preguntada por esa concreción, Navarro indicó que Baldoví "ha hecho público su deseo de ser cabeza de lista y president" mientras que Oltra "aceptó en Iniciativa la petición pública de ser la cabeza de lista en València". "Después de eso quedan muchos procesos, quan toque regar, regarem", sentenció tomando una frase habitual en el acervo léxico de Baldoví.