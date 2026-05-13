Marlaska, interrumpido por abucheos, al hablar de los guardias civiles fallecidos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una "prioridad" del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar "rabioso" y "dolido" pero no "impotente" por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha.

Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardia civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.

Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a "guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación".

"Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia. Nada, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo", ha dicho el ministro, que ha que incidido en estar "dolido" y "rabioso", por lo ocurrido. Asimismo, ha trasladado su deseo de "rápido restablecimiento" para los otros dos agentes que resultaron heridos en las costas onubenses.

"Cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia: Nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia", ha dicho el ministro una vez finalizado el acto.

Pese a ello, ha señalado que lo que no se siente es "impotente". "Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico y lo seguiremos haciendo con todos los mecanismos legales precisos", ha dicho Marlaska, que ha recalcado "el compromiso del Gobierno desde el primer momento en luchar contra esta lacra".

Marlaska ha apuntado también que la colaboración con las autoridades portuguesas es "permanente" para localizar la narcolancha implicada en la persecución donde fallecieron los dos agentes.

Sobre si considera un accidente laboral lo ocurrido con estos dos agentes, el ministro ha dicho que "ya está aclarado" y que se trata de muertes en acto de servicio. "No daría más vueltas porque al final a todos lo que nos duele, lo que nos da rabia es la muerte".

Ha subrayado que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no es sólo algo exclusivo de España, sino que "están involucrados también nuestros socios comunitarios y los países latinoamericanos".

"Nos enfrentamos a un desafío global que también requiere respuestas globales". Como ejemplo de la colaboración transversal e internacional, se ha referido a "las grandes operaciones contra el narcotráfico" desarrolladas en la última semana.

Así, ha mencionado a la operación Alfa-Lima, "un dispositivo inédito que ha contado con la colaboración de Estados Unidos, Italia, Portugal, y el Reino Unido", junto a la operación Abisal, desarrollada también por la Guardia Civil, que "intervino más de treinta toneladas de cocaína, la mayor aprehensión de la en un solo barco".

Ya en declaraciones a los periodistas, ha defendido que "lo importante es estar todos juntos y tener muy claro dónde está la amenaza y cómo tenemos que enfrentarla entre todos". En este punto, ha apelado a "la cordialidad entre todos, a no utilizar a ninguna de las víctimas con fines políticos, a poner encima de la mesa todo el esfuerzo conjunto".

"Esto es una amenaza conjunta y es una amenaza el terrorismo, el narcotráfico, toda lo que es la delincuencia criminal organizada, es una amenaza a los valores democráticos y tenemos que estar unidos", ha dicho el ministro.

"No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara, me parece que lo que nos hace es a todos peores y desde luego a mí no me gusta una sociedad en esos sentidos", ha afirmado el titular del Interior.

En lo que respecta al malestar por no contar la presencia de ningún miembro del Gobierno en los funerales por los dos agentes, Grande-Marlaska ha señalado que "muchas veces se olvida que estuvo la secretaria de Estado de Seguridad, quien es el mando directo de tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como evidentemente la propia directora de la Guardia Civil, el delegado de gobierno en Andalucía. Es decir, toda la representación".

Además, ha manifestado que él no pudo asistir porque se requería su presencia "en directo para todo lo que era el dispositivo de la respuesta para actuar respecto a la emergencia" del Hantavirus, tal y como se había solicitado desde la Organización Mundial de la Salud.

Sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, Grande-Marlaska también ha resaltado la incorporación de nuevos efectivos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como una muestra de la "ocupación y preocupación del Gobierno" por dotarlas de los "medios personales necesarios".

Así, ha aludido a tasas de reposición de "más de un 125 por ciento" y a la aprobación de oferta de empleo público también para la Guardia Civil con más de 3.000 efectivos para la próxima promoción.

"Nos encontramos con un número récord, por así decirlo, histórico, tanto de policías nacionales como de guardias civiles y habiendo incrementado el número de efectivos en estos casi ocho años, en un 15 por ciento", ha detallado el ministro.

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