Juanma Moreno también graba videoclips en campaña: el presidente andaluz confirma que él canta 'Kilómetro Sur'

Las estrategias de campañas electorales tienden a introducir acciones centradas en captar la atención del electorado y en favorecer una conexión del candidato con el mayor público posible. Son medidas en las que se suelen asumir ciertos riesgos. El equipo del presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP, Juanma Moreno, había preparado una para esta campaña del 17M que empezó a esbozar el primer día de la campaña electoral: el lanzamiento de un single con un videoclip con el propio Moreno cantando la canción dedicada a Andalucía que protagoniza todos sus actos políticos, Kilómetro Sur.

Desde el arranque de campaña, su equipo anunció que tras la canción Kilómetro Sur había una historia que se iría conociendo a lo largo de los días. La letra y la música atribuida a un "joven grupo sevillano" se dio a conocer en Sevilla el 1 de mayo. Aunque era un secreto a voces (el propio Moreno admitió que "la voz se parecía mucho a la suya"), ha sido este miércoles, en la recta final de la campaña electoral y una vez que han pasado los dos debates electorales (con un balance irregular para el presidente andaluz) cuando Moreno ha difundido el videoclip completo en el que se le puede ver cantando con el grupo sevillano.

El problema de estas acciones de campaña y el riesgo es escoger bien el momento para lanzarlas. El equipo la tenía planificada desde el 1 de mayo, pero se ha producido justo en el momento más bronco y tenso para los partidos políticos después del enfrentamiento que se vive tras el último debate electoral marcado por la tragedia de Adamuz y por el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva cuando perseguían una narcolancha.

La forma de confirmar que Juanma Moreno era quien cantaba ha sido difundir el videoclip completo de la canción Kilómetro Sur pero incluyendo las imágenes del presidente andaluz grabando el sonido y protagonizando un concierto con el resto del joven grupo sevillano.

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La canción Kilómetro Sur que ha usado el PP como banda sonora de todos sus actos tiene su letra dedicada a Andalucía, el "kilómetro sur de España". El videoclip está repleto de imágenes de la comunidad autonóma mezcladas con el propio presidente andaluz en actos electorales o cantando con el grupo. Precisamente, estas imágenes fueron objeto de una polémica al incluir por error el PP una imagen de Jerez de los Caballeros (Extremadura).