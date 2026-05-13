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Viaje institucional a California

Illa refuerza la alianza del Barcelona Supercomputing Center con Nvidia y Supermicro para potenciar la IA europea

Sara González

Sara González

Palo Alto, California
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Ante el terremoto geopolítico mundial provocado por Donald Trump, el president de la Generalitat, Salvador Illa, hace meses que defiende que Europa tiene que reforzar su propio proyecto y tener autonomía estratégica. Y dentro de este objetivo, la soberanía tecnológica y, en particular, el desarrollo de una inteligencia artificial europea, es crucial para dejar de depender tanto de grandes compañías o infraestructuras de Estados Unidos o China. Con este horizonte, el president ha acompañado la firma

“Potenciar la IA europea” vol dir reforçar la capacitat d’Europa per desenvolupar la seva pròpia intel·ligència artificial sense dependre tant de grans companyies o infraestructures dels EUA o la Xina.

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