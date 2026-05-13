La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta en una protesta propalestina

La Audiencia de Barcelona ha ordenado abrir diligencias de investigación por el uso de gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra durante una protesta propalestina el pasado 15 de octubre en Barcelona.

En la protesta, varios manifestantes intentaron bloquear la salida del equipo de baloncesto Hapoel Jerusalén, que jugaba contra el Baxi Manresa en un partido de la Eurocup, del hotel en el que se alojaba.

En una resolución, la Audiencia ha revocado la inadmisión de la querella presentada por varios manifestantes que había decretado el juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, al que ordena practicar las diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos denunciados y determinar las personas responsables de los mismos.

Según la Audiencia, existen indicios de que querellantes sufrieron lesiones como "consecuencia de la actuación policial" que, "a priori, podría entenderse desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta", lo que hacía "innecesario o lesivo el método empleado para acabar con ella y dispersar" a los concentrados sentados en la rampa del parquin por donde tenía que salir el autocar con el equipo de baloncesto de Israel.

Para la sala, ello exige una investigación judicial de los hechos para determinar si efectivamente se produjo un ataque contra la integridad moral por parte de los agentes de los Mossos d'Esquadra que hicieron uso del gas pimienta, individualizando además esa acción policial a dos policías que aparecen en varios vídeos que habían aportado los querellantes en su denuncia.

Una protesta pacífica

La Audiencia razona que esas imágenes muestran que la protesta era "esencialmente pacífica" y que "no se aprecia" en las mismas "acto de violencia alguno contra los agentes".

Además, alega que los concentrados estaban situados en "un punto muy concreto y no causaban una especial perturbación" ni una afectación grave al tráfico ni al acceso a la Estación de Sants: en las imágenes no se aprecia "un especial taponamiento o embotellamiento" ni se interrumpía "el paso de los usuarios de la estación", sostiene la sala.

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Entre las diligencias de investigación, la Audiencia insta a la jueza instructora a tomar declaración a los manifestantes que denunciaron el uso del gas pimienta en esa protesta, el cual les habría provocado lesiones, ya que los informes médicos constituyen un indicio de "causalidad".