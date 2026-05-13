El Govern defiende la inmersión lingüística en la escuela y pide no "especular" sobre la sentencia del TC

Coincidiendo con el primer aniversario del Pacte Nacional per la Llengua, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha comparecido en el Parlament para dar cuenta de las consecuencias del último fallo judicial contra el modelo de inmersión lingüística en las escuelas. El conseller ha defendido el actual sistema y ha asegurado que no se ha producido "ningún cambio" en las escuelas después de que el TSJC ordenara a finales de marzo ejecutar la sentencia que anulaba buena parte del decreto de 2024 para blindar el catalán en la escuela.

Durante la comparecencia reclamada por Junts y la CUP, Vila también ha querido transmitir un mensaje de calma y se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional avalará el modelo. "No entraremos en especulaciones, el modelo es constitucional y estoy seguro de que el TC lo avalará", ha sostenido el conseller, alejando así la posibilidad de que el tribunal pueda imponer próximamente un 25% de castellano en las aulas.

Sin embargo, los grupos parlamentarios partidarios del actual modelo han criticado esta actitud del Govern y han reclamado conocer su "plan" ante una posible sentencia adversa. "No puede ser que se esté esperando de brazos cruzados, suponiendo que la sentencia será favorable", le ha afeado la diputada Susanna Segovia, una crítica que también han hecho Junts, ERC y la CUP. Precisamente, posconvergentes y cupaires no quisieron sumarse al Pacte Nacional per la Llengua por considerar que no incluía una hoja de ruta ante la "ofensiva judicial".

En el turno de réplica, Vila ha negado la mayor y ha asegurado que el Govern sí se está "preparando para varias situaciones", pero ha descartado que se pueda hablar de "escenarios A, B, C o D" antes de ver el contenido de la sentencia. Además, ha sacado pecho de haber dotado la conselleria de "personal especializado en derecho lingüístico para poder responder a los fallos de los tribunales.

No "mitificar" el pasado

Pero más allá de estos litigios, durante su intervención el conseller también ha hecho un repaso histórico del uso del catalán en las aulas tras la dictadura franquista, y ha pedido no "mitificar" ni "idealizar" el pasado. Vila ha calificado de "mito" que la escuela haya sido "íntegramente en catalán" históricamente, y ha puesto como ejemplo que en 2006, un tercio de los profesores reconocía que no usaba el catalán de forma habitual según datos proporcionados por los propios centros educativos.

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Con todo, el titular del departamento ha defendido que el modelo actual es el "mejor existente", ya que ha asegurado que da "libertad" e "igualdad de condiciones" a los alumnos catalanes. Sin embargo, ha reconocido que hay que mejorar la "extensión del uso" de la lengua y el nivel de "comprensión lectora y escrita" del alumnado, por lo que ha apostado por dotar al sistema de "más recursos" y por "adaptarse" a los cambios de la sociedad.