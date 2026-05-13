La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado paralizar la causa en espera de los cuatro informes que debe presentar aún la UCO

La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior y abogado Antonio Camacho, no quiere tener que presentar escrito de defensa de cara al juicio ante un jurado popular que tiene previsto celebrarse por cuatro delitos de corrupción hasta que todos los indicios contra su cliente estén sobre la mesa.

Aún falta conocer el resultado de al menos cuatro informes que han sido solicitados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --entre ellos los relativos a los correos electrónicos de Gómez-- y también está pendiente la declaración como testigo este jueves del fundador de la empresa Numitec, relacionada con la financiación de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Por esta razón, en su el último escrito remitido al titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, le pide que paralice de todos los plazos procesales actualmente en curso —incluyendo el concedido para la formulación del escrito de defensa—, hasta que se sustancien estas diligencias y la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y de queja que aún quedan sin responder.

Hace tan solo una semana, el instructor rechazó los recursos de Gómez, de su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés para insistir en que deben de ser juzgados por un jurado popular y para reiterar la premisa que centra su investigación: que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y después a la presidencia del Gobierno "se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC (Transformación Social Competitiva), que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".