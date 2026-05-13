A qué se dedicaba Juanma Moreno antes de ser presidente de la Junta de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apenas tiene 20 años en las primeras fotos en las que aparece con el logo del PP de fondo, en aquel momento las letras todavía estaban en rojo y su ya entonces mano derecha, Elías Bendodo, lucía melena oscura. La vida del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, siempre ha estado vinculada a los populares. Son pocas las imágenes que quedan de entonces.

Han sido múltiples las polémicas por los estudios del presidente. Moreno comenzó las carreras de Psicología y Magisterio en la Universidad de Málaga, sin embargo, nunca terminó ninguna de las dos. Finalmente, tal como marca su currículum oficial, el presidente andaluz se graduó en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad Camilo José Cela. Además, obtuvo varios títulos propios de distintos centros privados.

Las críticas por el pasado de Moreno, que siempre ha estado vinculado a la política, son una constante desde que este ocupa en puestos de mando dentro de su partido. En el primer debate electoral de la campaña, los candidatos de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, criticaron al presidente por esto. "Una vida laboral, se la presento", le espetó este último.

Una juventud marcada por Nuevas Generaciones

Aunque Moreno ha explicado en varias ocasiones que trabajó en una pizzería y como comercial de joven para acallar las críticas a su carrera profesional, el presidente de la Junta de Andalucía entró en las filas del Partido Popular cuando solo tenía 19 años. Durante esta etapa fundó la Asociación Popular de Estudiantes, desde donde dio el salto a la presidencia de Nuevas Generaciones de Málaga.

Con 25, el ahora dirigente popular ya era concejal del Ayuntamiento de Málaga durante el gobierno municipal de Celia Villalobos y con 26 llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones en Andalucía. Estos puestos comenzaron a darle visibilidad al presidente autonómico que, desde ahí, fue creciendo dentro del organigrama del PP y con solo 27 años ya ocupaba un escaño en el Parlamento de Andalucía.

El gran salto para Moreno llegó al convertirse en el presidente nacional de Nuevas Generaciones, llave que le abrió las puertas del Congreso de los Diputados, al que llegó tras concurrir a las elecciones por Cantabria entre el 2000 y el 2004. Ya en el 2007 fue en la lista de los populares de Málaga. Fue en este periodo cuando el expresidente Mariano Rajoy lo nombró secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

La llegada de Moreno a San Telmo

Moreno volvió a la política andaluza en 2014. Ya como presidente del PP andaluz, el ahora presidente de la Junta de Andalucía ejerció como líder de la oposición durante el último Gobierno de Susana Díaz en San Telmo. Las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 cambiaron el rumbo de la carrera del malagueño, que pasó a convertirse en el primer presidente popular de la comunidad autónoma.

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Ahora, ocho años después de aquel histórico 2 de diciembre en la calle San Fernando, el presidente andaluz se enfrenta a su segunda reelección con una mayoría absoluta en duda. Aunque todas las encuestas le dan a los populares una victoria más que holgada frente al PSOE, la lucha de Moreno está en conseguir una "mayoría de estabilidad", como él la denomina, para conseguir gobernar sin los "líos" de Vox.