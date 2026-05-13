Òmnium ve avances en aprendizaje de catalán, pero ve "grave" la situación en la escuela

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha señalado avances en el acceso a los cursos para aprender catalán en el primer año de implementación del Pacte Nacional per la Llengua (PNL), aunque alerta de la situación "especialmente grave" en la educación, ámbito en el que ha pedido centrar los esfuerzos en el segundo año del acuerdo.

En una rueda de prensa este miércoles, ha dicho que "cuando ha habido presión desde la sociedad civil y prioridad política, el Pacte Nacional per la Llengua ha mejorado la situación del catalán", pero que la implementación ha sido irregular y ha habido una implicación insuficiente por parte de algunas conselleries del Govern.

"Vamos en una buena dirección, pero todavía hay mucho trabajo por hacer", ha resumido Antich, que ha llamado a que este segundo año del Pacte signifique una revolución a la hora de avanzar en los objetivos fijados en el mismo.

Hay tres principales ámbitos que para Antich son prioritarios en este segundo año de implementación: el escolar, el laboral y el deportivo, por lo que ha reclamado ser todavía más exigentes ante la "emergencia lingüística" del catalán y tomar medidas y políticas concretas que cuenten con el suficiente presupuesto.

Más cursos de catalán

Entre los aspectos positivos del primer año, Òmnium ha destacado los "avances" respecto al acceso en el aprendizaje del catalán, principalmente por el aumento de plazas de cursos de catalán del Consorci de Normalització Lingüística, incrementadas en 30.000 y con el compromiso de hacerlo en 50.000 más.

"Se han anunciado otras 50.000 clases iniciales a raíz del proceso de regularización, se han reducido las listas de espera, se ha incrementado el número de profesores de catalán en el Consorci, se ha hecho llegar la oferta a nuevos municipios y barrios", ha aplaudido.

"Muestran avances importantes, pero no son suficientes", puesto que faltarían otras 30.000 plazas para el aprendizaje de catalán vinculadas a los centros de trabajo, para lograr que las dos millones de personas que según Òmnium quieren aprender o mejorar su catalán puedan hacerlo de forma fácil y en formatos compatibles con sus obligaciones laborales.

También ha constatado mejoras en el ámbito audiovisual, cultural, digital y tecnológico por el aumento de la oferta en catalán, y en la "activación del mundo local" por el impulso de planes lingüísticos en los ayuntamientos, concejalías específicas y campañas municipales.

El catalán en las escuelas

Sin embargo, Antich se ha mostrado especialmente preocupado por la situación de la lengua en el ámbito escolar: "El uso del catalán ha caído en las aulas, ha caído en los trabajos y ha caído en los patios, con especial preocupación en la enseñanza secundaria".

Ha asegurado que miles de alumnos de Catalunya finalizan sus estudios obligatorios sin el nivel C1 con garantías y que la lengua está "prácticamente desaparecida" en los patios y comedores escolares y en las actividades extraescolares.

"Quien más paga las consecuencias es el alumnado que no tiene el catalán en casa o en el entorno y que depende de la escuela", y ha reclamado que la escuela catalana sea eje prioritario del Pacte, también por las decisiones judiciales que se prevé que puedan adoptarse sobre el modelo educativo catalán.

El ámbito laboral

Hay deberes por hacer también en el ámbito laboral, ha señalado Antich, que ha criticado que de las 11 medidas que plantea el Pacte en este sentido, pocas se han desarrollado, situación "especialmente grave porque tanto sindicatos como organizaciones empresariales tienen muy claro que la lengua es, en el ámbito laboral, una oportunidad".

Ha insistido en los cursos de catalán vinculados a los centros de trabajo, y ha puesto el foco en el ámbito de la salud: "3 de cada 10 médicos no lo saben hablar", ha alertado, señalando que la mayoría de médicos de fuera de Catalunya que trabajan en Catalunya manifiestan que quieren aprender el catalán.

La lengua en el deporte

El tercer ámbito es el deporte, que es el principal espacio de socialización de niños y jóvenes más allá de la escuela, donde "solo un 14% de los entrenos deportivos se hacen en catalán", según varias encuestas impulsadas por la entidad.

Ha reclamado más financiación a los clubes y federaciones para implementar planes lingüísticos y que lleguen las campañas, los talleres y los materiales y guías para reforzar el uso del catalán en el deporte.

Prioridad del Govern

Antich ha criticado la implementación irregular e insuficiente por parte de algunas conselleries del Govern de las medidas del Pacte: "No sólo debe ser una prioridad del Departamento de Política Lingüística, sino de todo el Govern", y la vicepresidenta de la entidad, Marina Gay, ha interpelado directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que lo sitúe como prioridad.

Han insistido en que el Pacte Nacional per la Llengua trasciende al Govern actual y a la presente legislatura, y que debe contar con el "máximo consenso posible y la máxima determinación del Govern".

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En este sentido, preguntado por el hecho de que ni Junts ni la CUP hayan suscrito el Pacte, Antich ha respondido que "debilita el carácter de consenso de país", y aunque se ha querido mostrar especialmente cuidadoso respecto a las posiciones de los partidos, ha dicho que un verdadero pacto nacional sumaría el máximo de consenso de la sociedad civil y de los partidos.