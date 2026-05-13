El alcalde de Ourense defiende sus ingresos privados: «A mucha honra, es legítimo; decenas de diputados tienen segundas viviendas arrendadas y tampoco pidieron la compatibilidad»

«Como he dicho muchas veces, la denuncia en curso contra mí es solo ruido político», reacciona el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras el escrito de la Fiscalía que se opone a su recurso de defensa y reitera el criterio del ministerio público: que el regidor debe ser juzgado por un presunto delito de prevaricación continuada.

«Fiscalía dice ahora que hay algún indicio para ir a juicio. Es curioso: en 2024, por la misma causa y en una denuncia similar contra mí, la misma Fiscalía pidió el archivo, y se archivó. Ni entonces había caso, ni lo hay ahora», sostiene el regidor, que quiere evitar el banquillo y ha recurrido en apelación, a la Audiencia Provincial, para solicitar el sobreseimiento de la causa.

En una respuesta en redes sociales, Gonzalo Jácome ve contradicciones en el criterio de la Fiscalía en este caso, a la vista de dos escritos recientes: el que se opone al recurso de la acusación particular, que pide pena de prisión para el alcalde, y el que rechaza ahora la pretensión de la defensa. «Para el fiscal, el 29 de abril era 'público y notorio' que soy dueño de Auria y que recibo ingresos, pero en el escrito del 5 de mayo ya no es notorio y, por tanto, el jurídico del Concello no conocía que yo tenía esos ingresos. Un sinsentido», expone el regidor, sobre el informe de un técnico que el político esgrime en su defensa. Además, Jácome reivindica que cuenta con ingresos privados «a mucha honra, porque en España es legítimo, obviamente», afirma.

«Vivimos en un Estado de Derecho donde se permite la propiedad privada, y decenas de diputados en las Cortes tienen segundas viviendas arrendadas y tampoco pidieron la compatibilidad, porque en ciertos casos no procede», argumenta.

El fiscal se opone al recurso de la defensa, que pide el archivo, y quiere que el alcalde de Ourense sea juzgado por prevaricación: «Sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad, pero no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar». En el procedimiento penal en curso, la acusación pública subraya que el regidor de Ourense «ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen de dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público».

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Los pareceres de las distintas partes —la Fiscalía y la acusación particular quieren que Jácome sea juzgado, aunque por distintos delitos, mientras que la defensa solicita el sobreseimiento de la causa, sin que llegue a juicio— serán analizadas por la Audiencia Provincial de Ourense, que tendrá la última palabra acerca de si el regidor de Ourense se sienta en el banquillo, y por qué presuntos delitos. El tribunal de instancia ha acordado la remisión a la Audiencia del recurso de apelación de Jácome, tras el informe de las diferentes partes procesales.