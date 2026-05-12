Los socios del Govern reclaman a Illa que renegocie el acuerdo con los profesores

ERC y Comuns han pedido a la consellera de Educación, Esther Niubó, que se arremangue y se siente con los sindicatos mayoritarios para buscar un acuerdo que permita desencallar la situación del sector educativo, que este martes celebra la tercera de las 17 huelgas previstas si no se alcanza un pacto más allá del cerrado entre el Govern y UGT y CCOO, que los sindicatos mayoritarios ven insuficiente. Ambas formaciones han pedido a la titular de Educació que se presente a la mesa sindical que ha convocado el jueves con una "propuesta concreta y realista".

De momento, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha cerrado filas este martes con el acuerdo con los otros dos sindicatos y ha asegurado que los convocantes de las nuevas protestas, entre ellos USTEC o Professors de Secundària, deben atender al "principio de realidad" con los recursos de que dispone la conselleria. La parte sindical pide una subida salarial de "entre 400 y 500 euros al mes", una propuesta que Niubó ha tildado de "maximalista".

Para los socios de investidura de Salvador Illa, esa no es el camino que se debe tomar. Este martes, en las ruedas de prensa en el Parlament, han asegurado que el acuerdo que el Govern vendió como "de país" no lo es si deja fuera a "gran parte de la comunidad educativa". "Es inconcebible. Este pacto ha incentivado las protestas y las reivindicaciones más grandes de las últimas décadas", ha afeado la portavoz de ERC, Ester Capella, quien ha asegurado que su partido será "parte de la solución" de este conflicto.

La republicana ha instado a Niubó a escuchar y proponer soluciones a la comunidad educativa: "Que el Govern se arremangue, busque soluciones y no ponga otras excusas, ni presupuestos ni otras excusas". Después, ha añadido que, si surgen acuerdos asumidos por la comunidad educativa, ERC los apoyará, en alusión a la negociación de las cuentas. Aun así, ni Capella ni la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, que se ha expresado en términos similares, han situado esta cuestión como línea roja de sus negociaciones para los presupuestos, que el Govern busca presentar la semana que viene.

"Pondremos todos los elementos que hagan falta para las soluciones", ha afirmado Capella. También los Comuns, en esa línea, han exigido a Niubó que el jueves se presente con "una propuesta concreta y realista y disposición de negociar con capacidad de entendimiento". "El escenario no está para perder el tiempo", ha dicho Albiach. La líder de filas de los Comuns en el hemiciclo ha apostado por desplegar con "fuerza, recursos y celeridad" el acuerdo del Govern con UGT y CCOO, pero ha avisado de que debe ser el "punto de partida" y no "de llegada".

En la junta de portavoces celebrada horas antes, Junts, ERC, Comuns y CUP han pedido que en el próximo pleno se vote una propuesta de resolución que sus equipos trabajaron la semana pasada con los sindicatos USTEC, Intersindical y CGT para presionar al Govern para que reabra la negociación sobre las mejoras salariales que la conselleria pactó con UGT y CCOO. Pero el PSC ha forzado con sus votos a que este texto se someta a votación en el pleno de principios de junio, y no la semana que viene.

Dos años del 12-M

Todo ello cuando se cumplen dos años de las elecciones de 2024. Por este motivo, las habituales ruedas de prensa de los martes en el Parlament también se han convertido en un balance de la gestión del Govern.

Junts ha aprovechado para cargar duramente contra el Govern y ha asegurado que Catalunya está "peor" que entonces, algo de lo que también responsabiliza a los republicanos y los Comuns. "El Govern está en fallida, el principal problema de Catalunya se llama Salvador Illa", ha sostenido la posconvergente, que ha ironizado sobre las grandes proclamas de los socialistas durante la última campaña electoral. "En lugar de pasar página, el país está del revés", ha rematado, al tiempo que ha asegurado que actualmente no hay "ni normalidad, ni estabilidad, ni buena gestión".

También el PP ha arremetido contra el Govern, al que ha acusado de no solucionar los problemas. "Los reformula y crea mesas porque no se atreve a tomar decisiones", ha sostenido el portavoz de la formación, Juan Fernández, que ha tachado Illa de "decepción" y "estafa política". "Illa no ha cerrado el 'procés', lo ha administrado y lo ha hecho estructural", ha rematado, al tiempo que ha calificado de “corrupción política” que PSC y ERC esperen hasta después de las elecciones andaluzas para presentar el acuerdo de presupuestos.

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Menos duros han sido los Comuns, socios del Executiu, aunque han considerado que el Govern es "débil", está "sobrepasado" y resulta "incapaz de cerrar conflictos". "Arrastra los pies, va lento y se equivoca de orientación política", ha subrayado su líder Jéssica Albiach, que a pesar de ello ha anunciado que la próxima semana se reunirá con el Govern para actualizar su acuerdo para las cuentas. ERC, por su parte, ha asegurado que el pacto “progresa adecuadamente”, pero que aún “no hay nada cerrado”.