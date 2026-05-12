Illa viaja a California para explorar alianzas tecnológicas en Silicon Valley y cooperación contra el cambio climático

El president de la Generalitat, Salvador Illa, retoma su agenda de viajes transatlánticos, que tuvo que frenar en seco a principios de año por su baja médica debido a una osteomielitis púbica. Tres meses después de lo que inicialmente tenía previsto, se desplaza este martes y hasta el sábado a California, el principal bastión de oposición a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, en un momento en que el conflicto con Irán continúa sin encauzarse y las amenazas arancelarias no cesan. Además de estrechar lazos institucionales con un estado gobernado por el Partido Demócrata, uno de sus principales propósitos es explorar alianzas para potenciar el sector tecnológico catalán. Para ello pondrá los pies en el epicentro de la industria digital global, Silicon Valley, sede de gigantes tecnológicos como Google, Apple y Meta, y de miles de 'startups'.

Pero no será este el único cometido que lo llevará a San Francisco. Además de impulsar acuerdos en el terreno de la innovación y la tecnología aplicada a la ciencia y la medicina, Illa también buscará abrir paso a una mayor cooperación e intercambio de experiencias en políticas contra el cambio climático, principalmente en la lucha contra los incendios y la sequía, dos retos compartidos entre ambos territorios. El último día, en una visita exprés a Los Ángeles, desde Hollywood, la meca del cine, tratará de proyectar Barcelona como ciudad para el rodaje de series.

"California es un socio imprescindible en sectores estratégicos como el tecnológico, el de la investigación y la innovación, las políticas climáticas y la industria audiovisual", resumen fuentes del Govern. De hecho, desde 2015 las empresas catalanas han invertido 80,7 millones de dólares en California y han creado 373 puestos de trabajo. A su vez, en esa década las empresas californianas han invertido 1.980 millones de dólares en Catalunya y han creado 6.606 empleos.

El president Illa se ha fijado como objetivo que Catalunya se convierta "en una de las regiones más innovadoras" de Europa, de ahí su interés en visitar California, como capital mundial tecnológica, y en desplegar una nutrida agenda de reuniones con empresas del sector. Silicon Valley será una de las citas estrella, donde se reunirá con empresarios catalanes que ocupan altos cargos directivos en empresas tecnológicas como Meta, Facebook, y OpenAI para promover el potencial que tiene Catalunya y explorar posibilidades de cooperación. También mantendrá contactos con Google, Vodafone y Microsoft.

Entre la batería de encuentros previstos figuran los de la plataforma Plug and Play, que tiene una importante presencia en Barcelona, y que acaba de ampliar fondos con 20 millones, estudiantes de la Universidad de Stanford y una visita a Super Micro Computer, con el que esperan poder firmar un acuerdo con el Hospital Sant Joan de Déu centrado en el uso de nueva tecnología en salud pediátrica. También se reunirá con Nvidia, empresa líder en tecnologías de inteligencia artificial, y SiFive, dedicada a los semiconductores y que apuesta por democratizar el diseño de chips.

Pese a las diferencias geográficas y que el Atlántico esté de por medio, Catalunya y California comparten retos climatológicos, como la lucha contra los incendios forestales y contra las sequías. De hecho, los dos gobiernos colaboran en varias redes como la Mediterranean Climate Action Partnership. Es por eso que el Govern tiene un especial interés en cooperar en este ámbito, que se abordará en las principales reuniones institucionales con dirigentes como la presidenta del Senado de California, Monique Limón, y la vicegobernadora, Elena Kounalakis. De hecho, visitará el Institute of Water Resources de la Universidad de California con el objetivo de que se firme un acuerdo con el Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). También tiene previsto visitar la bodega Artesa Winery, de Codorniu, en Napa Valley, donde cuentan con 150 hectáreas de viñedos y producen 360.000 botellas al año.

Catalunya y California están hermanadas desde hace 40 años y es aprovechando esta efeméride como el president Illa quiere relanzar la cooperación entre ambos territorios, además de actualizar el acuerdo de colaboración que tienen desde 2015 en los ámbitos económico, tecnológico y académico. Pero es que, además, hay sintonía política entre los dos gobiernos a la hora de denunciar la deriva belicista y arancelaria de Donald Trump. "Compartimos la misma visión política y humanista en defensa de la democracia, la paz y el multilateralismo con una agenda progresista y transformadora", asegura el Govern. Illa habría querido reunirse con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, un dirigente erigido en antagonista de Trump. Pero es una semana políticamente compleja porque están en pleno debate presupuestario. También el president de la Generalitat querría cerrar el acuerdo para las cuentas catalanas con ERC justo cuando regrese del viaje.

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El último día del viaje pasará por Los Ángeles y estará enfocado en la promoción de la cultura y la industria audiovisual. El president planteará colaboraciones con empresas del sector y centros destacados como el Getty Museum -con el que el MNAC explora un acuerdo- y se reunirá con Lionsgate, una de las compañías de producción cinematográfica más importantes de Hollywood, y con The Walt Disney Company, referente audiovisual a escala mundial. Illa promoverá el Catalunya Media City, el futuro hub de producción, investigación, formación e innovación en los sectores audiovisual, digital y del videojuego, y tratará de situar Barcelona en el radar de la producción de series. "Venimos a regar", resumen desde el Govern. También aprovechará para visitar la planta que tiene Grífols en la ciudad, sede central de la compañía en Estados Unidos.