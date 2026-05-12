Los reproches por la gestión Adamuz tensan la recta final de campaña: Moreno denuncia "presiones" al alcalde y la izquierda acusa al PP de "usar" la tragedia

La tragedia de Adamuz se ha situado en el centro de la recta final de la campaña electoral más de cien días después del accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas. El candidato del PP, Juanma Moreno, que llevaba semanas endureciendo el tono frente al Gobierno de España consolidó su giro en el debate de RTVA al poner sobre la mesa la tragedia como parte de su agresiva respuesta a las críticas de la izquierda a su gestión de los servicios públicos, especialmente la sanidad. "¿No tiene usted nada que decir de Adamuz? Han pasado más de 100 días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad", reprochó a María Jesús Montero. El PSOE contraatacó dentro del debate, censurando la gestión del 112, y fuera a través del alcalde del municipio cordobés, Rafael Ángel Moreno, quien denunció el "uso" político del siniestro.

Un día después de este choque ambos partidos tensaron aún más su confrontación. El candidato del PP, Juanma Moreno, en una entrevista en la Cadena Ser, acusó al PSOE de "presionar" al alcalde socialista de Adamuz para que saliera a cuestionar el dispositivo sanitario y justificó su actuación. "Nadie ha sido más prudente que nosotros que no hemos dicho nada en cien días. Me han acusado de ser demasiado débil, me lo han trasladado las víctimas y por eso lo llevé al debate", apuntó el presidente de la Junta quien criticó que se ponga "en tela de juicio" el funcionamiento de los servicios de emergencia.

Más agresivo fue su número dos en el Gobierno y responsable de la gestión sanitaria, Antonio Sanz. "Hace solo unos días el alcalde de Adamuz daba un reconocimiento a los servicios emergencias por la labor solidaria, generosa y ejemplar el día del accidente ferroviario. ¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral. Es inaceptable el ataque a la labor de los profesionales. Llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos. Y más de 130 sanitarios de urgencias y un despliegue de 800 personas entre todos los dispositivos", denunció en un mensaje difundido en redes sociales.

La izquierda denuncia el "uso" del PP

Las formaciones de izquierda, especialmente el PSOE, respondieron a esta ofensiva del PP. "Hace solo unos meses le disteis al alcalde de Adamuz la Medalla de Andalucía para su pueblo. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora carguéis contra él? La campaña electoral", contestó la portavoz parlamentaria y candidata socialista por Huelva, María Márquez. Para reforzar ese mensaje, el propio alcalde ha convocado para responder al presidente de la Junta de Andalucía.

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En la misma línea el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, mostró su "sorpresa por la utilización partidista" por parte de Moreno de la tragedia de Adamuz, pese a que "tiene un agujero sanitario". En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Maíllo ha reprochado a Moreno haber superado "la línea roja de la gestión del dolor y de las tragedias". "No se puede utilizar el dolor así como así, menos en un debate preelectoral", concluyó.