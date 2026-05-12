Huelga de docentes
Junts ve a ERC "corresponsable" de la infiltración de mossos por no romper la negociación de presupuestos con Illa
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
La polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores continúa, y las críticas ya no solo se dirigen al Govern de Salvador Illa, sino también contra sus socios: ERC y los Comuns. A pesar de que los dos partidos han pedido el cese del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, desde la oposición parlamentaria les acusan de ser "corresponsables" por no haber roto las negociaciones de los presupuestos.
Así lo ha afirmado la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que también ha reiterado su petición de que se destituya a la consellera de Educació, Esther Niubó, y la de Interior, Núria Parlon. También la CUP ha lamentado que los dos partidos no hayan roto negociaciones con el Govern por esta cuestión, que consideran muy grave.
Los Comuns, por su parte, se han defendido de estas críticas y han argumentado que es "compatible" pedir "trasparencia" y el cese de Trapero con mantener las negociaciones de las cuentas de la Generalitat, ya que ha sostenido que sus votos siempre servirán para "mejorar la vida de la ciudadanía".
Así lo ha apuntado la líder de la formación, Jéssica Albiach, que ha avanzado que este miércoles su partido volverá a pedir la dimisión del director general de la policía durante la comparecencia parlamentaria prevista de este y de la consellera de Interior.
Dos años del 12-M
Todo ello, el mismo día que se celebran dos años de las elecciones de 2024. Por ello, las habituales ruedas de prensa de los martes en el Parlament también se han convertido en un balance del Govern.
Sales ha aprovechado para cargar con dureza contra el Govern y ha asegurado que Catalunya esta "peor" que entonces, algo de lo que también responsabiliza a los republicanos y los Comuns. "El Govern está en fallida, el principal problema de Catalunya se llama Salvador Illa", ha sostenido la posconvergente, que ha ironizado sobre las grandes proclamas de los socialistas durante la última campaña electoral.
"En lugar de pasar página, el país está del revés", ha rematado, al tiempo que ha asegurado que actualmente no hay "ni normalidad, ni estabilidad, ni buena gestión".
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