Relevo en la institución
Miquel Salazar renuncia como síndico de la Sindicatura de Comptes por motivos personales
Miquel Salazar, reelegido como 'síndic major' de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
La Sindicatura de Comptes muestra sus quejas a Rull por el trato a la institución en el debate sobre la DGAIA en el Parlament
Miquel Salazar ha presentado este martes su renuncia como síndico mayor de la Sindicatura de Comptes por motivos personales. Miembro de la institución desde 2013 y síndico mayor desde 2022, ha dimitido "por circunstancias de índole personal y familiar".
De 70 años y cuyo mandato finalizaba en 2028, ha presentado ante el presidente del Parlament, Josep Rull, la renuncia a su condición de síndico con efectos del 30 de mayo, y Llum Rodríguez asumirá por suplencia las funciones de síndica mayor, según ha informado la institución en un comunicado.
Su salida pone fin a una larga trayectoria vinculada al sector público, iniciada hace cuatro décadas en el ámbito presupuestario de la Diputació de Barcelona. En 2004 dio el salto a la Generalitat, donde ejerció primero como director general de Política Financiera y posteriormente como consejero delegado del Institut Català de Finances.
El Parlament lo designó síndico de la Sindicatura de Comptes el 17 de julio de 2013. Casi nueve años después, el 15 de marzo de 2022, tomó posesión como síndico mayor, cargo para el que fue renovado el 4 de marzo de 2025.
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