Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresTráficoHantavirusBarcelonaPositivo hantavirusLluvia CatalunyaRecogida basuraElecciones AndalucíaBarçaCaso MontoroConservatori LiceuMarc MárquezReal Madrid
instagramlinkedin

En Directo

Directo | Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara en el juicio de la Kitchen

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara en el juicio de la Kitchen / EPC

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  2. El fiscal Luzón y sus próximas diligencias sobre la relación de las “chistorras” con los pagos en metálico del PSOE y el impulso del caso Santos Cerdán
  3. El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Andalucía, la prueba de fuego de la estrategia de Sánchez de colocar ministros-candidatos
  6. Sumar prevé aprobar la ley de nacionalidad saharaui antes de verano, pero duda del PSOE: 'Depende de Albares
  7. Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP
  8. España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío tras la entrada de una borrasca

Directo | Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP

Directo | Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP

Sánchez defiende su “manual de crisis” en la gestión del hantavirus y el aval de la OMS frente a la oposición de Clavijo

Sánchez defiende su “manual de crisis” en la gestión del hantavirus y el aval de la OMS frente a la oposición de Clavijo

El fiscal Anticorrupción contrapone el fraude fiscal de los Pujol con el discurso de "España nos roba"

El fiscal pide la condena de los Pujol porque "este juicio no es un ataque a Catalunya" y persigue a quien "detrae recursos públicos"

El fiscal pide la condena de los Pujol porque "este juicio no es un ataque a Catalunya" y persigue a quien "detrae recursos públicos"

Niubó se desmarca de Interior sobre la infiltración de Mossos: "No sé quién lo ordenó ni con qué motivo. Espero explicaciones"

Niubó se desmarca de Interior sobre la infiltración de Mossos: "No sé quién lo ordenó ni con qué motivo. Espero explicaciones"

El Gobierno asegura que Ayuso rechazó la seguridad ofrecida por México y no pidió protección a la embajada para su viaje

El Gobierno asegura que Ayuso rechazó la seguridad ofrecida por México y no pidió protección a la embajada para su viaje

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez y el director general de la OMS, Tedros Adhanom

Moreno saca el colmillo con Adamuz y el accidente de la Guardia Civil y se estrella con los cribados

Moreno saca el colmillo con Adamuz y el accidente de la Guardia Civil y se estrella con los cribados