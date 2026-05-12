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Directo | Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.
Comienza la sesión del juicio
La sesión de hoy aun no ha empezado, como suele hacerlo puntualmente a las 10 horas, porque están revisando el slitado de personas citadas y las renuncias que algunas partes han hecho
En la sesión de este martes están previstas nuevas declaraciones policiales y de peritos
Después de las declaraciones previstas de los agentes policiales citados para hoy, la sesión se dio por concluida
Comienza la sesión de este lunes tras un inicial retraso y corto receso
Finaliza la sesión de hoy y de la semana
Tras un receso de una media hora se reanuda la sesión de este jueves
El técnico que instaló unas cámaras de seguridad en el domicilio de la familia Bárcenas, ha declarado que le pagó la mujer el extesorero del PP: “Recuerdo que me dio tres billetes de 500 y estaban nuevecitos”, ha dicho, para ser interrumpido por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha resaltado: “Eso está fuera de lugar”.
En cuanto a la falta de personal para investigar el caso Gürtel, Sánchez Aparicio ha explicado que Morocho tenía “un grupo como los demás de la UDEF, y cuando empezaron los informes finales propuse potenciar la unidad a través de los funcionarios, que tienen herramientas suficientes”. Sin embargo, según ha declarado, el inspector le decía que “cada vez que venía uno nuevo, tenía que prepararlos y le llevaba más tiempo prepararlos. Había dos funcionarios pendientes destinos, y hasta que él lo dijo no se fueron”.
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