Huelga de docentes
El Govern asegura que comprende el malestar de los profesores, pero blinda el acuerdo con CCOO y UGT
Paneque emplaza a los sindicatos mayoritarios a acudir a la mesa de negociación del jueves donde la consellera "les escuchará"
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Los profesores catalanes vuelven este martes a la huelga: ¿por qué se ha enquistado el conflicto con Educació?
El Govern sigue en sus trece. La huelga de profesores de este martes en Catalunya, con epicentro en la ciudad de Barcelona, no ha alterado la convicción del Executiu de que el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, sindicatos minoritarios en el sector educativo, es bueno y solo cabe desarrollarlo. Para los representantes de las organizaciones mayoritarias como USTEC o Professors de Secundària, los 2.000 millones de euros que blande el Govern son insuficientes para atender sus demandas: la subida salarial, la bajada de ratios, la desburocratización y una mayor inversión para la escuela inclusiva.
La portavoz y consellera Sílvia Paneque ha insistido después de la reunión del Govern de este martes en su "conciencia y comprensión del malestar" que hay en los centros educativos, debido a la "desinversión acumulada en infraestructuras y a unos recursos humanos deficientes" junto con unas aulas cada vez más diversas y complejas. Sin embargo, ha defendido que desde la Generalitat se ha hecho "la mayor apuesta respecto a la mejora del sistema educativo", aunque no sea suficiente para los profesores en huelga.
"Sabemos que hay mejoras por hacer, deficiencias en algunos equipamientos educativos, y conocemos las dificultades con las que desarrollan su actividad", ha afirmado Paneque, y ha sostenido que esta reforma está en marcha para lograr que sea un servicio de excelencia. Asimismo, ha vuelto a emplazar a los sindicatos convocantes de la huelga a que se sienten en la mesa sindical que ha convocado la consellera de Educació, Esther Niubó, para tratar de reconducir la situación, aunque por ahora no hay una nueva propuesta sobre la mesa más allá de la ya acordada con CCOO y UGT. "Tenemos la mano tendida porque pensamos que este acuerdo recoge lo que entendemos que todos estamos defendiendo, que es la mejora del sistema educativo en Catalunya [...] Queremos escuchar en la mesa de negociación en qué cuestiones se podría mejorar, pero el acuerdo recoge todas las cuestiones que a nivel sindical se nos habían trasladado", ha zanjado.
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