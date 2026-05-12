El hantavirus abre un nuevo frente del PP madrileño con el Gobierno y la oposición regional: "El comodín Ayuso no puede servir para todo"

La gestión de la emergencia sanitaria en torno al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha terminado por abrir un nuevo frente en el choque perpetuo entre Comunidad de Madrid y el Gobierno. Con la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros del barco desde Tenerife y la llegada de los 14 españoles al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, completadas, las críticas del Ejecutivo y el PP regionales se han centrado de momento sobre todo en dos aspectos: las quejas por lo que consideran falta de información a las comunidades autónomas y los reproches por la intención que ven en el Gobierno de sacar rédito político.

Las verbalizaba ayer el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, pero ya desde que se supo que los españoles a bordo del barco serían trasladados al Gómez Ulla se quejaba la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que la Consejería de Sanidad no había sido informada. Tampoco anoche, cuando se supo que uno de los españoles había dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada al hospital, aseguran fuentes de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se les avisó antes de que el caso estuviera en los medios de comunicación.

El Gómez Ulla no es un hospital del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), depende del Ministerio de Defensa y no de la administración regional, pero el hecho de que se encuentre en territorio de la Comunidad de Madrid, concretamente en el distrito de Carabanchel de la capital, obligaba, entienden en el Gobierno madrileño, a que se les hubiera informado del traslado antes de comunicarlo en rueda de prensa.

Ayuso, de viaje en México, recibió una llamada del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que no cogió y devolvió minutos después, momento en el que hablaron. "Me llamó prácticamente para leerme la prensa, puesto que ya conocíamos el destino de 14 personas que iban a venir al Hospital Gómez Ulla", dijo Ayuso en una entrevista sobre aquella comunicación.

El 'whatsapp' de Torres

El pasado domingo, sobre las 9.00 horas, el ministro envió un mensaje común a todos los presidentes autonómicos. Ayuso, dijo, había sido la única que no le había contestado. "No sé si está volando", añadía en referencia a su retorno desde México tras la abrupta cancelación de la parte final del viaje . Un comentario que se consideró intencionado y al que reaccionó la presidenta madrileña en la red social X: "Me ha enviado un mensaje supuestamente para informarme. Pero veo que era para otra cosa. Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este Gobierno".

Tanto la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, como el portavoz en el Parlamento regional insistían este lunes en que no se estaban compartiendo con las comunidades autónomas "informes técnicos diarios". "Una cosa es que se envíe un whatsapp informativo y otra que tengamos los informes técnicos; el comodín Ayuso no puede servir para todo", repetía Díaz-Pache.

El otro argumento con que los populares madrileños atacan al Gobierno en relación con la emergencia sanitaria tiene que ver con la utilización política que entienden que el Ejecutivo está haciendo de la operación. El desembarco y traslado el domingo fue, aseguran, un "show" o una "performance". En ese sentido se dirigen los dardos especialmente hacia Mónica García, a quien los populares acusan desde hace tiempo de estar buscando un puesto en la Organización Mundial de la Salud. La ministra de Sanidad proclamó no hace ni 15 días su deseo de encabezar la lista de Más Madrid contra Ayuso en las próximas elecciones autonómicas, previstas en 2027. Matute ha llegado a afirmar que García "se licuaba" mirando al representante de la OMS en una de sus comparecencias de estos días.

"Actuación ejemplar"

Desde Más Madrid, por el contrario, se apuntala la imagen de una ministra de Sanidad al frente de la emergencia sanitaria. García está evitando entrar en polémicas, centrando todas sus declaraciones en la gestión de esta crisis.

El brote de hantavirus ha estallado en un momento delicado para ella tras la crisis abierta por el liderazgo en su partido con el diputado regional Emilio Delgado y con el Gobierno autonómico apretándole a cuenta de la huelga nacional que los médicos vienen realizando de manera intermitente una semana al mes desde febrero.

Entretanto, las dos coportavoces de la formación regionalista junto a García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, proclaman su “orgullo” de país por los servicios de protección civil, el sistema sanitario y “la actuación ejemplar” del Ministerio de Sanidad en esta última semana.

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Lo ocurrido con Ayuso en México la pasada semana, con la cancelación de la parte final de su viaje y su estancia en el país sin agenda durante cuatro días, les sirven el argumento en bandeja. "A Madrid han llegado antes los 14 afectados compatriotas españoles que viajaban en el buque que Isabel Díaz Ayuso", señalaba ayer Bergerot. “No se sabe si no podía estar a la altura de una gestión de esta magnitud o es que estaba aislada sin cobertura en algún hotel de la Riviera Maya”.