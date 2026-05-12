El Govern defiende la infiltración de mossos en una asamblea de profesores y descarta dimisiones

La polémica por la infiltración de dos mossos d'esquadra en una asamblea de profesores en pleno conflicto laboral entre el Govern y la comunidad educativa sigue trayendo cola. Este martes el ejecutivo de Salvador Illa ha defendido la actuación de la policía catalana, pese al malestar que ha generado entre los educadores y también en varios partidos de la oposición. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que esa infiltración fue una decisión "técnica" de los mandos policiales que no tuvieron ninguna "injerencia política" a la hora de proceder. También ha descartado que haya dimisiones por este asunto.

En su tradicional comparecencia de los martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha argumentado que la infiltración fue una decisión que se tomó desde "el punto de vista estrictamente policial" y que los responsables policiales siguieron los criterios de "oportunidad y proporcionalidad". Es decir, que los mossos consideraron que era procedente y adecuado acudir de incógnito a una asamblea de profesores. Una vez allí, fueron descubiertos por los propios maestros.

Tras estallar la polémica, son varios los partidos que han pedido recurrentemente la dimisión del director de la policía, Josep Lluís Trapero. Pese a estas demandas, Paneque ha descartado que haya renuncias al cargo o ceses ordenados por el Govern. Es más, ha asegurado que los mossos d'esquadra cuentan con "el apoyo institucional" de la Generalitat.

La tesis de fondo del Govern es que, como la infiltración en la asamblea no fue ordenada 'políticamente' por el ejecutivo catalán, sino que fue decidida de forma "autónoma" por la policía, no se vulneraron derechos. Eso sí, ha dicho que si alguien considera que hubo alguna actuación ilegal, tiene todo el derecho a acudir a los tribunales. "Si alguien cree que se han vulnerado derechos, estamos en un estado de derecho", ha zanjado.

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Comparecencia este miércoles

Esta polémica está lejos de quedar zanjada, pero el Govern está intentando dar con la tecla para poder enfriarla. Por ejemplo, este miércoles comparecerán en el Parlament para dar explicaciones sobre el asunto la propia consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y Trapero. Será a las 16:30 horas en la Comisión de Interior del Parlament. ERC y los Comuns habían solicitado las comparecencias de Parlon y Trapero, así como de la titular de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, una petición que también formuló Junts per Catalunya. Niubó, sin embargo, no acudirá a la Cámara.